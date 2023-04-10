Маляр назвала направления на Востоке, где у врага ничего не получается
Кремль не прекращает попыток захватить Украину. Российские военные одновременно ведут наступление на четырех направлениях на Востоке.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает 24 Канал.
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Восток – эпицентр боевых действий
Маляр отметила, что эпицентр боевых действий остается на Востоке.
Враг там наступает на нескольких направлениях – не только Бахмутском. На четырех направлениях сейчас идет одновременно наступление. Это Марьинское, Лиманское, Авдеевское и Бахмутское,
– отметила заместитель министра.
По ее словам, ожесточенные бои идут практически везде. Особенно это касается Бахмута, Марьинки и Авдеевки.
В то же время на Лиманском, Марьинском и Авдеевском направлениях российские оккупанты вообще не могут достичь поставленных целей. Однако бои на тех участках фронта – "очень горячие".
Маляр добавила, что на Бахмутском направлении боями охвачен не только Бахмут, но и пригород. Подразделения ЧВК "Вагнера" ослабли, поэтому Кремль применяет десантно-штурмовые отряды и спецназовцев. Враг фактически использует тактику "выжженной земли", то есть уничтожает все.
По словам заместителя министра обороны, захватчики ведут себя "зверски" и даже обстреливают транспорт, который движется в или из Бахмута. Также они увеличили количество артиллерийского огня по городу и продолжают активно использовать авиацию.
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В районе Марьинки и Авдеевки Россия ежедневно теряет около двух рот.
Спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский рассказал, что в районе Марьинки и Авдеевки продолжаются позиционные бои. Оккупанты имеют там переменный успех – все украинские позиции, которые занимает враг, отвоевываются и возвращаются.
Противник несет колоссальные потери. Каждый день враг теряет около двух рот личного состава, но не оставляет надежды,
– отметил спикер.
Он добавил, что по словам пленных российских военных, в бой их бросают без всякой подготовки не очень трезвые командиры. Личный состав просто поднимают ночью и под дулами автоматов и пистолетов отправляют штурмовать позиции.