Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW.

Какова ситуация на фронте?

На севере Сумской области российские войска продолжали ограниченные наступательные операции, однако продвинуться не смогли.

На севере Харьковской области российские военные недавно предприняли попытку инфильтрации. Геолоцированные кадры от 16 августа свидетельствуют, что украинские военные нанесли удар по российским силам в центральной части Кудиевки, расположенной к северу от Харькова.

По данным источников, связанных с российской группировкой "Север", оккупанты также продолжают попытки проникновения в Казачью Лопань. Отдельные российские военные якобы пытались продвинуться к южной части населенного пункта. Также сообщается об усилении инфильтрационных действий россиян вблизи Ивановки, к северо-востоку от Харькова.

В направлении Большого Бурлука российские войска 16–17 августа продолжали наступательные действия, но подтвержденного продвижения не зафиксировано.



Как проходит оборона в Харьковской области / Карта ISW

Один из российских военных блогеров заявлял о продвижении оккупантов в центральной части Купянска, однако эти данные не подтверждены ISW. Оккупанты также пытались провести инфильтрационную операцию в Купянске. Геолоцированные кадры от 17 августа показывают, как украинские силы наносят удары по российским военным в северной части города. В то же время российские источники утверждали, что оккупанты захватили северо-западную часть Купянска и районы микрорайона "Юбилейный". Также они заявляли о возобновлении наступления в направлении Мирового. ISW не подтвердил эти заявления как установленный факт.



Россияне пытаются проникнуть в Купянск / Карта ISW

На Боровском направлении россияне также проводили атаки 16–17 августа, но без подтвержденного продвижения. По сообщениям российских источников, бои усилились вблизи Шийковки. В то же время украинские военные проводили контратаки возле Ридкодуба, Нового, Катериновки и Зеленой Долины.

На Славянском направлении российские войска продолжали наступательные действия, в частности вблизи Лимана, но подтвержденных успехов не достигли.

В восточной части Константиновки украинские военные, вероятно, зачистили российских инфильтраторов. Геолоцированные кадры демонстрируют действия украинских сил в районе, где ранее фиксировалось присутствие российских военных. Российское Минобороны при этом заявило о захвате Андреевки к западу от Дружковки. Однако ISW отмечает, что не имеет подтверждений такого продвижения. По оценке института, российские силы продвинулись примерно на 15 километров от населенного пункта и осуществляли инфильтрацию на расстоянии около 11 километров от него.



Ситуация вблизи Константиновки и Дружковки / Карта ISW

На Покровском и Добропольском направлениях российские войска продолжали атаки, но также без подтвержденного продвижения.

На направлениях Новопавловки и Александровки ситуация оставалась напряженной. Украинская сторона сообщала, что российские силы продолжают удерживать Дачное к югу от Новопавловки. В то же время небольшие российские группы остаются в "серой зоне" в районе Филии, Новопавловки и Орехового. Россияне также пытаются контратаковать из района Федоровки, чтобы деблокировать свои подразделения вблизи Сичневого, Воскресенки и Александрограда. Украинские военные, по данным ISW, блокируют небольшие российские пехотные группы, проникшие вглубь контролируемой Украиной территории Днепропетровской области.

На южном фронте украинские силы, вероятно, зачистили российских инфильтраторов в районе к юго-западу от Гуляйполя. Российские военные также продолжали ограниченные наступательные действия на западе Запорожской области, но без подтвержденного продвижения.

На Херсонском направлении 17 августа наземной активности российских или украинских сил не фиксировалось.

Напомним, Россия пытается создать впечатление масштабных успехов на фронте, распространяя сомнительные видео и заявления о захвате населенных пунктов. ISW предполагает, что часть таких кадров могла быть создана или отредактирована с помощью ИИ либо представляет собой старые видео, выданные за новые. Аналитики считают это частью информационной кампании Кремля.