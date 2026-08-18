Про це йдеться в новому аналітичному звіті ISW.

Яка ситуація на фронті?

На півночі Сумської області російські сили продовжували обмежені наступальні операції, проте просунутися не змогли.

На півночі Харківської області російські військові нещодавно здійснили спробу інфільтрації. Геолоковані кадри від 16 серпня свідчать, що українські військові завдали удару по російських силах у центральній частині Кудіївки, що розташована на північ від Харкова.

За даними джерел, пов'язаних із російським угрупованням "Північ", окупанти також продовжують спроби проникнення в Козачу Лопань. Окремі російські військові нібито намагалися просунутися до південної частини населеного пункту. Також повідомляється про посилення інфільтраційних дій росіян поблизу Іванівки, на північний схід від Харкова.

У напрямку Великого Бурлука російські війська 16 – 17 серпня продовжували наступальні дії, але підтвердженого просування не зафіксовано.



Як триває оборона у Харківській області / Карта ISW

Один із російських військових блогерів заявляв про просування окупантів у центральній частині Куп'янська, однак ці дані не підтверджені ISW. Окупанти також намагалися провести інфільтраційну операцію в Куп'янську. Геолоковані кадри від 17 серпня показують, як українські сили завдають ударів по російських військових у північній частині міста. Водночас російські джерела стверджували, що окупанти захопили північно-західну частину Куп'янська та райони мікрорайону Ювілейний. Також вони заявляли про відновлення наступу в напрямку Мирового. ISW не підтвердив ці заяви як встановлений факт.



Росіяни намагаються проникати у Куп'янськ / Карта ISW

У Борівському напрямку росіяни також атакували 16 – 17 серпня, але без підтвердженого просування. За повідомленнями російських джерел, бої посилилися поблизу Шийківки. Водночас українські військові проводили контратаки біля Рідкодуба, Нового, Катеринівки та Зеленої Долини.

На Слов'янському напрямку російські війська продовжували наступальні дії, зокрема поблизу Лимана, але підтверджених успіхів не досягли.

У східній частині Костянтинівки українські військові, ймовірно, зачистили російських інфільтраторів. Геолоковані кадри демонструють дії українських сил у районі, де раніше фіксувалася присутність російських військових. Російське Міноборони при цьому заявило про захоплення Андріївки на захід від Дружківки. Однак ISW зазначає, що не має підтверджень такого просування. За оцінкою інституту, російські сили просунулися приблизно до 15 кілометрів від населеного пункту та здійснювали інфільтрації на відстані близько 11 кілометрів від нього.



Ситуація поблизу Костянтинівки та Дружківки / Карта ISW

На Покровському та Добропільському напрямках російські війська продовжували атаки, але також без підтвердженого просування.

У напрямках Новопавлівки та Олександрівки ситуація залишалася напруженою. Українська сторона повідомляла, що російські сили продовжують утримувати Дачне на південь від Новопавлівки. Водночас невеликі російські групи залишаються у "сірій зоні" в районі Філії, Новопавлівки та Оріхового. Росіяни також намагаються контратакувати з району Федорівки, щоб деблокувати свої підрозділи поблизу Січневого, Воскресенки та Олександрограда. Українські військові, за даними ISW, блокують невеликі російські піхотні групи, які проникли вглиб контрольованої Україною території Дніпропетровської області.

На південному фронті українські сили, ймовірно, зачистили російських інфільтраторів у районі на південний захід від Гуляйполя. Російські військові також продовжували обмежені наступальні дії на заході Запорізької області, але без підтвердженого просування.

На Херсонському напрямку 17 серпня наземної активності російських чи українських сил не фіксували.

Нагадаємо, Росія намагається створити враження масштабних успіхів на фронті, поширюючи сумнівні відео та заяви про захоплення населених пунктів. ISW припускає, що частина таких кадрів могла бути створена або відредагована за допомогою ШІ чи є старими відео, виданими за нові. Аналітики вважають це частиною інформаційної кампанії Кремля.