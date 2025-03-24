Продвижение россиян удалось сдержать: военный подробно объяснил, что происходит на фронте

Ситуация на фронте отличается в зависимости от направлений. Однако положительных новостей за последнее время действительно стало больше. И это замечательно.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что буквально на днях Третья штурмовая бригада освободила населенный пункт Надия на Луганщине. Российские оккупанты в течение 2 месяцев пытались захватить этот населенный пункт. А операция украинских защитников продолжалась 30 часов.

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Есть локальные успехи

Как отметил Мусиенко, в течение последних нескольких недель в Донецкой области удалось осуществить ряд успешных локальных контратак. Сообщения об этом были и с Покровского направления, и вблизи Торецка и т.д.

Какая ситуация на фронте: смотрите карту боевых действий

Воздушные силы ВСУ хорошо отрабатывают на разных участках фронта. К примеру, была информация об успешно пораженном пункт управления врага в Глотово на Белгородщине.

Если посмотрим на ноябрь или декабрь прошлого года, то удалось замедлить наступательные действия врага по всей линии фронта. Фактически Россия имеет успех в Курской и Донецкой области. Но это не тот темп, который был еще в прошлом году. Россияне несут потери, что заставляет их перегруппировываться. Для этого нужно вводить больше резервов. А многие из них были привлечены на Курщине,

– сказал Мусиенко.

Напомним, в марте украинские подразделения смогли улучшить положение на Купянском направлении. Наши защитники освободили часть территорий возле Двуречной на Харьковщине. Это произошло несмотря на постоянные атаки россиян на Купянском направлении.