Защитники отразили атаки около 5 населенных пунктов: какая ситуация на главных направлениях

Сейчас российские войска сосредотачивают усилия на том, чтобы организовать оборону и удержать захваченные территории. При этом противных не отказался от попыток полностью захватить Донецкую область.

Оккупанты обстреливают позиции ВСУ вдоль линии столкновения, проводят мероприятия по перегруппировке войск на отдельных направлениях, вводят резервы и ведут воздушную разведку.

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Россияне безжалостно обстреливают прифронтовые территории и мирные города

Российские оккупанты продолжают терроризировать украинцев, обстреливая жилье мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры. По всем направлениям, кроме Волынского и Полесского, враг ведет обстрелы из танков, минометов и артиллерии.

Только за сегодня, 17 сентября, враг нанес 4 ракетных и 15 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов по реактивным системам залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины. В настоящее время пострадала инфраструктура более 30 населённых пунктов.

Что происходит на фронте

Из-за того, что Силы обороны вывели из строя все переправы через Днепр на Херсонском направлении, оккупанты готовят себе пути отступления. В частности, в районе Каховской ГЭС они затопили 9 вагонов, чтобы построить там переправу.

За текущие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки врага в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Первомайское, Николаевка Вторая и Новомихайловка.

А авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения живой силы и техники противника и 3 позициям зенитных ракетных комплексов. Утраты неприятеля уточняются.

Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА противника, а ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по пункту управления противника и складу боеприпасов.

Наконец подтвердили уничтожение более 180 оккупантов в Херсоне в результате удара 10 сентября по зданию ООО "Алкоресурс". Там размещался личный состав и военная техника противника. Подразделения РСГВ и фсб 5 дней разбирали завалы и доставали тела погибших, пытаясь скрыть потери.