Хотели атаковать позиции: защитники сбили 5 российских дронов "Ланцет"
Источник:Сухопутные войска ВСУ
Украинские защитники продолжают наносить россиянам потери. В частности, недавно они приземлили 5 вражеских дронов-камикадзе.
Захватчики хотели атаковать украинские позиции. Об этом рассказали в Сухопутных войсках ВСУ.
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Наши бойцы приземлили 5 беспилотников
Подразделения ПВО 28-й ОМБр уничтожили 5 российских дронов-камикадзе "Ланцет".
Противник планировал ими нанести удары по позициям украинских защитников, однако эта его попытка "разлетелась" вдребезги, как и беспилотники,
– говорится в сообщении.
Смотрите видео, как бойцы сбивали вражеские дроны
Общие потери России в войне
С начала полномасштабного вторжения российская армия терпит катастрофические потери. По состоянию на утро 15 января украинские защитники уже ликвидировали 115 290 вражеских военных.
Кроме этого, оккупанты стремительно теряют технику, которая иногда стоит миллионы долларов за единицу. В частности, наши бойцы испепелили:
- 3106 танков;
- 6183 боевые бронированные машины;
- 2094 артиллерийские системы;
- 437 РСЗО;
- 219 средств ПВО;
- 286 самолетов;
- 276 вертолетов;
- 1872 БПЛА оперативно-тактического уровня;
- 749 крылатых ракет;
- 17 кораблей и катеров;
- 4846 единиц автомобильной техники и автоцистерн;
- 187 единиц специальной техники.