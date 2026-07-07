Оккупанты штурмуют Константиновку, а ВСУ удерживают позиции у Гуляйполя: обзор ситуации на фронте от ISW

Российские войска активизировали диверсионно-штурмовые действия сразу на нескольких направлениях, делая ставку на небольшие пехотные группы вместо масштабных механизированных атак. В то же время Силы обороны Украины продолжают удерживать оборону и наносить удары по важным военным объектам оккупантов в тылу.

Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW.

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Какова ситуация на фронте?

По данным аналитиков, в Сумской области российские подразделения провели инфильтрационную операцию вблизи Комаровки. Украинские военные обнаружили и обстреляли позиции оккупантов после их проникновения. Кроме того, на этом направлении впервые зафиксировали деятельность чеченского спецподразделения "Ахмат" и добровольческого отряда БАРС-Брянск.



Как проходит оборона на Сумском направлении / Карта ISW

В Харьковской области оккупанты продолжают наступательные действия, однако подтвержденных территориальных успехов не имеют. В ISW отмечают, что российская армия увеличила количество атак небольшими штурмовыми группами и авиаударов, но до сих пор не способна проводить масштабные механизированные наступления. В районе Купянска российские войска также предприняли попытку инфильтрации, однако украинские силы нанесли удар по их позициям.

Ситуация в Харьковской области / Карты ISW

В Донецкой области украинские военные удерживают позиции вблизи Лимана и Константиновки. Несмотря на заявления российской стороны о якобы захвате Константиновки, ISW подчеркивает, что украинские силы продолжают действовать в центральной и северной частях города. Более того, даже отдельные российские военные блогеры признают, что оккупанты не смогли полностью установить контроль над населенным пунктом из-за значительных потерь и преимущества Украины в применении беспилотников.

Россияне продолжают наносить авиаудары планирующими бомбами, чтобы создать условия для будущих наступлений на Краматорск. Оккупанты по-прежнему пытаются проникать небольшими штурмовыми группами из района Часового Яра в направлении Краматорска. В то же время украинские военные еженедельно уничтожают или ранят около 100 российских солдат.

По данным ISW, украинские силы добиваются успехов к востоку от Александровки и, вероятно, взяли под контроль Поддубное и продвинулись к Воскресенке и Мирному, что свидетельствует об отсутствии контроля оккупантов над этим населенным пунктом.

Где продолжаются ожесточенные бои в Донецкой области / Карты ISW

Российские войска продолжают пытаться удержать свои позиции на Запорожском направлении, защитить тыл от украинских ударов и приблизиться к Запорожью на расстояние поражения ствольной артиллерией. В то же время Силы обороны Украины по-прежнему удерживают позиции к западу от Гуляйполя.

По данным ISW, обнародованные геолокационные кадры свидетельствуют о том, что российские войска нанесли удар по украинским позициям вблизи Староукраинки, где ранее пытались проводить инфильтрационные действия. Кроме того, оккупанты продолжали наступательные операции на западе Запорожской области, однако подтвержденных успехов не достигли.

Ситуация на юге Украины / Карты ISW

Напомним, в ISW заявили, что Кремль распространял ложные заявления о якобы захвате Константиновки, чтобы убедить президента США Дональда Трампа и западных партнеров в военном превосходстве России. По мнению аналитиков, Москва пыталась усилить давление на Украину и ее союзников и склонить Запад к принятию российских условий на переговорах.