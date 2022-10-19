Россияне продолжают наступление в сторону Бахмута: почему для Украины это полезное решение врага

Российские оккупанты обороняются на большинстве направлениях. Однако есть участок фронта, где они до сих пор пытаются наступать. Это в основном Донецкое направление.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, именно здесь оккупанты забрасывают все "пушечным мясом", но не достигают особых успехов.

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Наступательные действия идут от Лисичанска в сторону Северского на Белогоровку, в районе Бахмут – Соледар. Также они пытаются продвинуться вблизи Донецка – Марьинка, Пески, Авдеевка.

Здесь и гибнет больше всего российских оккупантов

Как отметил Свитан, у российских оккупантов до сих пор есть задача полностью выйти на границы Донецкой области. Они хоть как-то пытаются это выполнить: идут вперед и массово погибают.

На это направление перекидывают как российских "чмобиков", так и "зеков" из ЧВК Вагнера, определенные части корпуса "Ахмат". Впрочем, Свитан отмечает – оккупанты никак не смогут взять Бахмут. Там серьезная система обороны.

Там как раз выстроена серьезная система обороны. Подтянуты определенные украинские части, подходит артиллерия и механическая техника. Этот рубеж будет усиливаться. Раз оккупанты избрали для себя такой вид смерти – разбиться о Бахмутскую группировку – это хорошо. Неплохое для нас решение. Меньше будем бегать за ними по украинским полям,

– подчеркнул Свитан.

Какая ситуация у Бахмута – рассказывает Свитан: смотрите видео

Добавим, оккупанты уже около 4 месяцев пытаются захватить Бахмут Донецкой области. Россияне до сих пор обстреливают город из всех возможных калибров, но им так и не удается захватить его. "Огневой вал" там до сих пор не утихает.

Международные аналитики предполагают, что ближе к холодным месяцам боевые действия будут продолжаться с меньшей интенсивностью. Поэтому следует ожидать активности в течение следующих нескольких недель. Этот период будет чрезвычайно важным.