Сырский обсудил фронт с европейскими военными на фоне прекращения помощи от США

Недавно США приостановили помощь Украине. Главком ВСУ обсудил ситуацию на фронте с военными ЕС.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обсудил ситуацию, которая сложилась на фронте, с военным командованием Великобритании, Франции и Германии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его сообщение в фейсбуке.

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На фронте произошли изменения

Разговор происходил по видеосвязи. Среди партнеров присутствовали: начальник Штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Энтони Радакин, начальник Объединенного штаба Вооруженных сил Франции генерал Тьери Бюркар, генеральный инспектор Бундесвера генерал Карстен Бройер.

Рассказал об изменениях обстановки в районах ведения боевых действий. Обсудил текущие потребности Вооруженных сил Украины в вооружении, военной технике, боеприпасах и тому подобное,

– пояснил Александр Сырский.

По его словам, он также получил подтверждение о продолжении практической поддержки Украины. Европа остается с нами в поддержке противовоздушной обороны, предоставлении артиллерийских снарядов, бронетехники, а также общевойсковой и профессиональной подготовки войск.