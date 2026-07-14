В частности, на Донецком направлении российские войска несут колоссальные потери в живой силе. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Каковы потери России в Донецкой области?

Чтобы завоевать всего один квадратный километр украинской территории, враг вынужден жертвовать сотнями своих военнослужащих. По подсчетам командования, потери оккупантов в Донецкой области превышают 400 солдат за каждый отвоеванный квадратный километр.

Украинские воины прилагают все усилия, чтобы сделать каждый шаг врага максимально дорогостоящим и изнурительным для него… Мы должны перехватить стратегическую инициативу, поэтому наша оборона – активная,

– сказал Сырский.

Такая стратегия активной обороны и изнурения противника демонстрирует свою высокую эффективность на поле боя. Российская армия теряет боеспособность, тратя огромные ресурсы на незначительные продвижения.

Кроме того, Силы обороны Украины наносят удары по объектам российского военно-промышленного комплекса на расстоянии до 2 тысяч километров. Также в рамках операции "Middle Strike" уничтожается логистическая сеть россиян на расстоянии до 200–300 километров от линии фронта.

Напомним, что масштабное российское наступление в первом полугодии 2026 года не достигло поставленных целей, несмотря на почти двукратное превосходство противника в личном составе и технике. Ранее Сырский сообщал, что количество активных направлений наступления России сократилось почти вдвое. А среднемесячные потери российской армии убитыми и ранеными составляют около 32 тысяч военнослужащих.