Зокрема, на Донецькому напрямку російські війська зазнають колосальних втрат у живій силі. Про це розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Які втрати Росії на Донеччині?

Для завоювання всього одного квадратного кілометра української території ворог змушений жертвувати сотнями своїх військовослужбовців. За підрахунками командування, втрати окупантів на Донеччині перевищують 400 солдатів за кожен відвойований квадратний кілометр.

Українські воїни докладають всіх зусиль, щоб зробити кожен крок ворога максимально дорогим і виснажливим для нього… Маємо перехоплювати стратегічну ініціативу, тож наша оборона – активна,

– сказав Сирський.

Така стратегія активної оборони та виснаження противника демонструє свою високу ефективність на полі бою. Російська армія втрачає боєздатність, витрачаючи величезні ресурси на незначні просування.

Окрім того, Сили оборони України здійснюють ураження об'єктів російського воєнно-промислового комплексу на дистанціях до 2 тисяч кілометрів. Також у рамках Middle Strike знищується логістична мережа росіян на відстані до 200 – 300 кілометрів від лінії фронту.

Нагадаємо, що масштабний російський наступ у першому півріччі 2026 року не досяг поставлених цілей, попри майже подвійну перевагу ворога в особовому складі та техніці. Раніше Сирський повідомляв, що кількість активних напрямків наступу Росії скоротилася майже вдвічі. А середньомісячні втрати російської армії вбитими та пораненими становлять близько 32 тисяч військових.