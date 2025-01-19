Рыцари-танкисты "смешали с бетоном" десяток оккупантов: в 28-й ОМБр показали эффектное видео

На Торецком направлении завязался стрелковый бой в здании промзоны. Своим собратьям на помощь выехали танкисты 28-й бригады.

Украинские воины эффектно спасли собратьев, на которых давила более многочисленная группировка врага. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 28-ю ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.

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Как танкисты уничтожали врага на Торецком направлении

На Торецком направлении противник под прикрытием густого тумана проник в здание старой промзоны, атакуя позиции украинских бойцов. В помещении завязался ожесточенный стрелковый бой. Российские штурмовики имели численное преимущество, поэтому нашим воинам срочно понадобилась поддержка.

Из-за минимальной дистанции между сторонами, которая составляла всего 20 метров, применение артиллерии было слишком рискованным. Попытки выбить оккупантов с помощью FPV-дронов из-за плотной застройки и погодных условий также не дали желаемого результата.

Ситуацию спасли танкисты 28-й отдельной механизированной бригады. Они, воспользовавшись туманом, под управлением подразделения "Гюрза" подъехали вплотную к части здания, которую заняли враги.

За считанные минуты смешались с бетоном около десятка оккупантов.

28 ОМБр уничтожает оккупантов на Торецком направлении: смотрите видео