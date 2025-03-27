Враг штурмует Успеновку и давит на Покровском направлении: анализ DeepState

Российские войска усилили штурмы на Покровском направлении и пытаются прорвать украинскую оборону. Самые ожесточенные бои продолжаются в районе Успеновки, где оккупанты несут значительные потери.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Российские оккупанты не оставляют попыток прорвать украинскую оборону на Покровском направлении.

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Враг атакует на нескольких направлениях

Ожесточенные бои продолжаются в районе Успеновки, где противник пытается закрепиться, а также вблизи Песчаного, Котлиного и Удачного.

По оценкам военных, в районе Успеновки сейчас находится до 100 российских пехотинцев. Оккупанты активно заводят личный состав в село, используя легкую автомобильную технику, и проводят накопление сил.

В то же время украинские Силы обороны удерживают населенный пункт под огневым контролем и ежедневно ликвидируют не менее двух десятков вражеских пехотинцев. Противник пытался также продвинуться в сторону Новоалександровки, однако эти попытки успеха не имели.

Ситуация в районе Успеновки остается тяжелой, но контролируемой. Часть вражеских подразделений уничтожается еще на подходах к позициям Сил обороны.

Кроме того, украинские войска продолжают держать инициативу на отдельных участках фронта. В частности, нашим подразделениям удалось оттеснить врага в нижней части Котлиного и в лесополосе возле железной дороги. Там уже проведено закрепление, поэтому о результатах можно сообщать официально.

В то же время оккупанты продолжают давить на Песчаное – практически все село сейчас находится под их контролем.

Не оставляет враг попыток продвинуться и в районе Удачного. Россияне пытаются улучшить тактическое положение, однако все эти атаки заканчиваются провалом и многочисленными потерями.