Россия сосредоточилась на восточных направлениях фронта и давит на Курщине: обзор фронта от ISW

Ситуация на разных направлениях фронта остается напряженной, ведь россияне пытаются наступать. Украинские силы дают врагу достойный отпор и держат оборону.

Россия не оставляет попыток захватить новые украинские территории и вернуть уже утраченные ранее позиции. В Институте изучения войны проанализировали ситуацию, которая сложилась на линии соприкосновения.

Смотрите также Россияне атакуют на Курщине и подошли под Мирноград: как изменилась линия фронта за неделю

Россия сосредоточила усилия на востоке Украины

У Харьковской области российские войска продвинулись в пределах Волчанска. Российские милблогеры утверждают, что вражеские войска продвинулись вдоль улицы Короленко на севере Волчанска. В то же время ISW не отмечает визуальных доказательств таких изменений.

В Луганской области россияне незначительно продвинулись на северо-запад от Кременной. Они продолжают наступательные операции вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная. Российский милблогер утверждал, что некоторые подразделения продвинулся на восток от Новосадового, однако визуального подтверждения этому нет.



Что происходит на Луганщине / Карта от ISW

Председатель Северодонецкой горадминистрации Роман Власенко заявил, что враг сосредотачивает свои удары на северо-запад от Кременной в направлениях Журавка Балка и Макеевка, Белогоровки и Серебрянского леса.

Кроме этого, российские войска атаковали возле Синьковки, на к востоку от Купянска вблизи Петропавловки, на юго-восток от Купянска возле Песчаного, Степной Новоселовки, Лозовой, Колесниковки, на запад от Сватово возле Копанок и Вишневого, на юго-запад от Сватово – Новоегоровки, Дружелюбовки, Грековки, Невского, Терны, Ямполовки и на запад от Кременной в районе Торского и Заречного

В Донецкой области российские войска пытались наступать на восток от Северска в районе Верхнекаменского, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

Также враг вел наступление в районе Часового Яра, однако подтвержденных изменений линии фронта не было. 14 октября российский милблогер заявил о продвижении вдоль трассы Т0504 Бахмут – Константиновка к востоку от Часового Яра и в полях к юго-западу от Григорьевки, однако этому тоже не нашли подтверждений.

Украина восстановила часть позиций в Торецке

Украинские силы недавно восстановили утраченные позиции в центре Торецка. Российский милблогер заявил, что российские войска продвинулись в южной Щербиновке (к западу от Торецка), но подтверждений этому заявлению нет. В то же время российские войска вели наступательные операции вблизи Торецка и Щербиновки.



Что происходит на Торецком направлении / Карта от ISW

14 октября российские войска вели наступательные действия под Покровском, однако подтвержденных изменений линии фронта не было., Российские войска наступали в районе населенных пунктов Луч, Новоторецкое, Миролюбовка, Мирноград и в районе Сухого Яра, Горняка, Лысовки, Селидово, Цукурино, Кременной Балки, Измайловки, Новогродовки 0 Крутого Яра, Новодмитровки, Кураховки, Новоселидовки, Желаного. Российские источники утверждают, что российские войска продвинулись под Мирноградом, но ISW не нашло подтверждения этому заявлению.

Российские войска недавно провели усиленный взводный механизированный штурм на Кураховском направлении. Украинские войска отбили его. Удалось уничтожить семь бронированных машин и один танк. Российские милиблогеры продолжали утверждать, что российские войска захватили Островское нет подтверждений, что россияне контролируют населенный пункт.

Российские силы недавно подтвердили продвижение на юго-запад от города Донецк вблизи Угледара. Российские войска недавно продвинулись на северо-запад от Водяного

Вражеские силы продолжали наступательные действия в районе Константиновки, Антоновки, Катериновки и Водяного, в сторону Богоявленки и к западу от Угледара возле Золотой Нивы.

Что происходит на Юге

Россияне совершили наземные наступления на западе Запорожской области в районе Роботино, Малой Токмачки и Новоданиловки, но подтвержденных достижений нет.



Ситуация на Запорожье / Карта от ISW

Генштаб Украины сообщал о штурме на Днепровском направлении. Вероятно, там имели в виду левобережную Херсонскую область и острова в дельте реки Днепр.

Продолжается операция в Курской области

Российские войска якобы отбили территорию в основном украинском выступе в Курской области, а именно Толстый Луг. Один милблогер заявлял также об отбитии Черкасской Конопельку, однако это не могут подтвердить. Также заявляли, что российские войска отбили АЗС "Лотос" и территорию к юго-востоку от Коревено у Новоивановки и к юго-востоку от Суджи у Борков и Плехово, но никакого подтверждения нет.

Российский милблогер утверждал, что сообщение о том, что российские войска продвинулись в окрестности Суджи, однако это заявление не является правдивым. В ISW собрали информацию, что российские войска находятся примерно в 7 километрах от окрестностей Суджи.



Ситуация в Курской области / Карта от ISW

Российские источники утверждали, что их войска проводили наступательные операции вблизи Кремневого, Любимовки, Зеленого Пути, Новоивановки, Фанасеевки и Плехового. Зато украинские войска контратаковали вблизи Ольговки, Любимовки, Толстого Луга, Нижнего Клина, Зеленого Пути и Черкасской Конопельки.

Российские войска также якобы отвоевали территорию в Глушковском районе. Российские милиблогеры утверждали, что их войска захватили Новый Путь и вытеснили украинские войска из значительной части южного выступления Украины, однако подтверждений этому нет. Российские источники утверждали, что украинские силы контратаковали вблизи Нового Пута. [

Российский милблогер утверждал, что в Курской области началась осенняя непогода. Поэтому использование гусеничной техники дает преимущество российским войскам над украинской колесной техникой.

Командующий спецназа Чечни Ахмат Апти Алаудинов заявил 14 октября, что российские войска отбили примерно половину территории, которую украинские силы оккупировали в Курской области с начала операции там.