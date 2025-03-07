Россияне продвинулись на Харьковщине и имеют успехи в Курской области, – DeepState

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается. Российская армия неустанно пытается захватить украинские территории.

Сейчас врагу удалось продвинуться на Харьковщине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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ГПСУ

Удалось ли россиянам захватить новые территории

По данным DeepState, российской армии удалось продвинуться вблизи Фиголевки, что на Харьковщине. Кроме этого, из-за применения значительного количества северокорейских солдат оккупанты имеют успехи в Курской области. Там им удалось продвинуться возле Кирилловки.

Также уточнены освобожденные территории в Сумской области. Ранее украинские Силы обороны достигли успеха и в Донецкой области. В частности, им удалось отбросить российских военных возле села Успеновка Покровского района. Кроме этого, на Харьковщине ВСУ отбросили врага с Западного Купянского района.

Ситуация на Сумщине: смотрите карту DeepState

Изменения в Курской области: карта DeepState

Харьковская область: карта фронта от DeepState

Стоит отметить, что в феврале россияне оккупировали лишь 192 квадратных километра. Такая ситуация свидетельствует о снижении темпов наступления в полтора раза по сравнению с предыдущим месяцем.