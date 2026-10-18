Путин тотально лжет об "успехах" на фронте: военный обозреватель высмеял диктатора

Владимир Путин утверждает, что с начала 2026 года Россия захватила около 6500 квадратных километров территории Украины и 310 населенных пунктов. Это совершенно не совпадает с данными, которые публикуют независимые обозреватели.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, в России уже давно построена вертикаль лжи. Сначала о "успехах" сообщил тамошний начальник Генштаба Валерий Герасимов.

О чем солгал Путин?

Как подчеркнул Попович, согласно заявлениям Герасимова и Путина, Россия уже находится за 5 километров от Запорожья. Также там утверждают, что захватили Доброполье и Алексеево-Дружковку в Донецкой области. Кроме того, вражеские войска якобы находятся в 9 километрах от Краматорска.

Эти данные вообще не совпадают с тем, что сообщают независимые обозреватели. Например, по данным DeepState, оккупанты находятся примерно в 20 километрах от Запорожья. Подобные данные публикуют аналитики из Института изучения войны.

Почему это делается? Судя по всему, Путин в это верит. Зачем это делает Герасимов? Здесь могут быть две причины. Либо он знает, но хочет сказать то, что хочет услышать шеф. Либо также пользуется ложной информацией. Рационально объяснить эту параллельную реальность чрезвычайно сложно,

– сказал Попович.

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При этом Герасимов заявил, что Россия приступает к массированным ударам по украинской энергетике. При этом они и не прекращали этих атак. На основе этой вымышленной картины Путин выдвигает нереалистичные требования и отказывается от переговоров.

Добавим, что в начале сентября диктатор Путин рассказывал, что Россия захватила Святогорск в Донецкой области. Впоследствии бригадный генерал Андрей Билецкий снял видео прямо из центра города на фоне Свято-Успенской Святогорской лавры. Он подчеркнул, что Святогорск остается в тылу и там нет ни одного российского солдата.