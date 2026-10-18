Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. За його словами, в Росії вже давно збудована вертикаль брехні. Спершу фейкові дані про "успіхи" повідомив тамтешній начальник генштабу Валерій Герасимов.

Про що збрехав Путін?

Як наголосив Попович, згідно з заявами Герасимова та Путіна Росія вже перебуває за 5 кілометрів від Запоріжжя. Також там переконують, що захопили Добропілля та Олексієво-Дружківку в Донецькій області. Також ворожі війська буцімто перебувають за 9 кілометрів від Краматорська.

Ці дані взагалі не збігаються з тим, що повідомляють незалежні оглядачі. До прикладу, за даними DeepState, окупанти перебувають приблизно за 20 кілометрів від Запоріжжя. Схожі дані публікують аналітики з Інституту вивчення війни.

Чому це робиться? Судячи з усього, Путін в це вірить. Навіщо це робить Герасимов? Тут можуть бути дві причини. Або він знає, але хоче сказати те, що хоче почути шеф. Або також послуговується брехливою інформацією. Раціонально пояснити цю паралельну реальність надзвичайно складно,

– сказав Попович.

Путін суттєво завищує успіхи на фронті: дивіться відео 24 Каналу

При цьому Герасимов заявив, що Росія приступає до масованих ударів по українській енергетиці. При цьому вони й не припиняли цих атак. На основі цієї вигаданої картини Путін висуває нереалістичні вимоги та відмовляється від переговорів.

Додамо, на початку вересня диктатор Путін розповідав, що Росія захопила Святогірськ Донецької області. Згодом бригадний генерал Андрій Білецький записав відео безпосередньо з центру міста на фоні Свято-Успенської Святогірської лаври. Він наголосив, що Святогірськ залишається в тилу і там немає жодного російського солдата.