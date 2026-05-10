Удалось создать плотную килзону, – в 66 ОМБр рассказали, что происходит на Лиманском направлении

Лиманское направление остается одним из самых приоритетных для россиян. Ранее они пробовали применять здесь бронетехнику, но сейчас отказались от этой идеи.

Представитель 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк рассказал 24 Каналу, что в полосе ответственности его бригады удалось наладить плотную килзону. Военные с помощью дронов обнаруживают врага еще далеко до линии боевого соприкосновения и уничтожают его. Подразделения работают над тем, чтобы россияне вообще не могли подойти к линии боевого соприкосновения.

Как изменились бои на Лиманском направлении?

По словам Денисюка, на фронте уже появилась достаточно густая "зеленка". Силам обороны стало легче маскировать собственные позиции, но и врагу теперь легче приближаться непосредственно к позициям.

Сейчас одна из главных задач – не давать оккупантам пополнять и ресурсы, и подтягивать личный состав непосредственно на линии соприкосновения. Такие накопления сразу атакуют дронами.

Противник не имеет возможность здесь собрать личный состав. Соответственно штурмовые действия не являются столь активными. Но они очень активно перемещаются. Постоянно обнаруживаем то одиночных россиян, которые занимаются логистикой на передний край; или вражеские группы, которые пытаются приблизиться к переднему краю. Но ничего им не удается,

– рассказал военный.

Уничтожать оккупантов удается на расстоянии от 5 километров до линии соприкосновения. Соответственно им не удается накопиться и усилить штурмовые действия. При этом враг постоянно пополняет потери на этом участке фронта. Россияне докидывают сюда дополнительные роты.

Еще в марте враг пытался штурмовать на бронетехнике. Все эти атаки успешно отбили. С тех пор россияне фактически не используют "броню". Ее удалось уничтожать сейчас только на местах хранения.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский недавно отметил, что ситуация на фронте остается сложной. Россия усилила наступление фактически по всей линии фронта. Наиболее напряженным остается Покровское направление, где сосредоточено около 106 тысяч оккупантов.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко отметил, что россияне уже начали свою весенне-летнюю наступательную кампанию. Важно, что украинские защитники сорвали первую волну этого наступления. Врагу важно было прорваться на Покровском, Запорожском и Купянском направлениях, но фактически никаких результатов они там не достигли.

В воздухе много российских дронов

Как отметил Денисюк, оккупанты постоянно применяют FPV-дроны и FPV на оптоволокне. Также фиксируют ударные беспилотники "Молния-2". Россияне атакуют как по позициям, так и по логистическим путям.

Наши подразделения дронов-перехватчиков и подразделения радиоэлектронной борьбы работают, чтобы противник не мог так активно применять беспилотники. Также важно выявить и уничтожить позиции, где работают вражеские операторы. Эта работа дает свои результаты,

– подчеркнул военный.

Какова ситуация в Донецкой области?

Россия за более чем 4 года полномасштабной войны так и не смогла полностью захватить всю Донецкую область. Лиманское направление является одним из важнейших, ведь не дает врагу приблизиться к Славянску с севера, который вместе с Краматорском, Дружковкой и Константиновкой является фактически одной линией обороны.

Пресс-секретарь 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Ольга Косенко в эфире "Армия – Медиа Сил обороны Украины" рассказала, что, согласно данным разведки, командование россиян ставит им задачу выйти на окраины Краматорска до 30 мая. На самом деле темпы продвижения врага значительно медленнее.

Зато технические возможности Сил обороны Украины продолжают расти. Недавно военные 1 корпуса НГУ "Азов" показали, как с помощью разведывательных комплексов патрулируют дороги в Мариуполе. Беспилотники летают за 160 километров от линии фронта.