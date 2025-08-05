Российские оккупанты давят на Покровском направлении. Они пытаются усложнить логистику Сил обороны Украины на этом участке фронта.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира спецподразделения "Тайфун" НГУ Павел Гвозденко, заметив, что враг регулярно пытается поразить различную технику на этом участке фронта с помощью дронов. Бьют как по бронетехнике, так и по обычным автомобилям.

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Что известно о боях на Покровском направлении?

Как отметил военный, враг существенно спрогрессировал с начала войны в контексте дронов. В начале полномасштабного вторжения Украина имела серьезное преимущество в беспилотниках. Сейчас враг его сокращает.

Они активно копируют как наши разработки, так и параллельно разрабатывают свои. Если раньше на расстоянии 15-20 километров можно было более-менее спокойно находиться, то сейчас туда долетают некоторые вражеские дроны. Конечно, мы тоже противопоставляем свои технологии и успешно уничтожаем технику и живую силу. Работаем более эффективно. Но свои потери очень болезненны,

– сказал Гвозденко.

Сейчас на расстоянии 15-20 километров от линии фронта враг вполне может попасть в транспорт. Передвигаться стало сложнее.

Какая ситуация на Покровском направлении: смотрите карту боевых действий

Кроме того, враг пытается пролезть сверху Покровска и Мирнограда, чтобы еще больше усложнить логистику. Они хотят обойти агломерацию.

Они пытаются обойти агломерацию Покровск – Мирноград с обеих сторон. Активно не заходят в города, а пытаются обойти их. Это создает "клешню" и дает им возможность брать под контроль пути снабжения и ротации подразделений. Это проблема,

– отметил Гвозденко.

Добавим, по состоянию на 5 августа Россия потеряла более 1 миллиона 58 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 11071 российский танк, 23091 боевую бронированную машину, 31081 артиллерийскую систему и т.д.