Об этом 24 Каналу рассказал офицер 59 ОМБр имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий, отметив, что враг не имеет успехов вблизи Красногоровки и Невельского Донецкой области.

Смотрите также Россияне оккупировали Кисловку, Очеретино и Новокалиново: как изменилась линия фронта за неделю

Оккупанты увеличили количество штурмов. Также они активно привлекают авиацию и делают скиды с дронов. Но продвижений на этом направлении у них нет.

У врага нет продвижений на том участке фронта, которую держит наша бригада и соседи. Мы остановили активное наступление россиян, которое наблюдали после захвата Авдеевки. На сегодня это трудно дается, но активное продвижение врага остановлено. Конечно, оккупанты продолжают уничтожать все за собой. Так им удается заходить на некоторые позиции. Мы вынуждены оставлять их, чтобы сохранить жизнь военных,

– сказал военный.

Что происходит возле Красногоровки

Как отметил Цехоцкий, за 8 мая на этом участке фронта удалось ликвидировать около 70 оккупантов. Также наши защитники подбили много различной техники, среди которой и квадроциклы, и автомобили, и "буханки" и тому подобное. Конечно же, враг продолжает свои атаки.

Вчера ночью они пытались заходить в Красногоровку. Там была замечена штурмовая группа. К утру ее уже уничтожили. Сейчас они пытаются из района Первомайского наступать на Невельское. Мы не даем им этого делать,

– отметил военный.

Оккупанты засели в тайнике возле одного из полуразрушенных объектов. Командование оперативно среагировало на эту ситуацию и быстро отрезало им логистические пути. А дальше пошел процесс "выкуривания".

Красногоровка, Невельское, Нетайлово – все находится под контролем ВСУ. Я говорю о направлении, которое могу озвучивать. Хочу, чтобы граждане, которые находятся в тылу, знали, что мы держим линию фронта. Сейчас ситуация такая,

– подчеркнул Цехоцкий.

Ситуация на фронте: кратко