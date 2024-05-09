Про це 24 Каналу розповів офіцер 59 ОМБр імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький, зауваживши, що ворог не має успіхів поблизу Красногорівки та Невельського Донецької області.

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Окупанти збільшили кількість штурмів. Також вони активно залучають авіацію та роблять скиди з дронів. Але просувань на цьому напрямку у них немає.

У ворога немає просувань на тій ділянці фронту, яку тримає наша бригада та сусіди. Ми зупинили активний наступ росіян, який спостерігали після захоплення Авдіївки. На сьогодні це важко дається, але активне просування ворога зупинене. Звісно, окупанти продовжують знищувати все за собою. Так їм вдається заходити на деякі позиції. Ми вимушені залишати їх, щоб зберегти життя військових,

– сказав військовий.

Що відбувається біля Красногорівки

Як наголосив Цехоцький, за 8 травня на цій ділянці фронту вдалося ліквідувати близько 70 окупантів. Також наші захисники підбили багато різної техніки, серед якої і квадроцикли, і автомобілі, і "буханки" тощо. Звісно ж, ворог продовжує свої атаки.

Вчора вночі вони намагалися заходити в Красногорівку. Там була помічена штурмова група. До ранку її вже знищили. Зараз вони намагаються з району Первомайського наступати на Невельське. Ми не даємо їм цього робити,

– зауважив військовий.

Окупанти засіли у схованки біля одного з напівзруйнованих об'єктів. Командування оперативно зреагувало на цю ситуацію і швидко відрізало їм логістичні шляхи. А далі пішов процес "викурювання".

Красногорівка, Невельське, Нетайлове – все перебуває під контролем ЗСУ. Я кажу про напрямок, який можу озвучувати. Хочу, щоб громадяни, які перебувають в тилу, знали, що ми тримаємо лінію фронту. Зараз ситуація така,

– підкреслив Цехоцький.

Ситуація на фронті: коротко