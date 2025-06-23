Потери их не останавливают, – в бригаде "Рубеж" описали, как россияне наступают на фронте

Ситуация на Востоке остается напряженной. Враг использует огромное количество ресурсов, чтобы хоть как-то продвигаться на фронте. Соответственно потери России более чем серьезные.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко, заметив, что ситуация на протяжении последних месяцев фактически не изменилась. Россия продолжает использовать огромное количество живой силы, техники, боеприпасов, дронов для атак на различных участках фронта.

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Пробуют прорываться в тыл

Как отметил военный, враг сейчас часто использует различные FPV-дроны и беспилотники самолетного типа. Также постоянно фиксируют "мавики" со сбросами.

Враг давит по всей линии на Востоке. Тут нужно благодарить собратьев бригады "Рубеж" и всем Силам обороны, которые держат линию соприкосновения. Сейчас в небе очень много дронов. А они продолжают держать линию обороны,

– подчеркнул военный.

Россия по-разному атакует на фронте. Иногда они еще применяют различную бронетехнику вроде БМП, МТ-ЛБ обшитыми различными "мангалами". Также враг все активнее передвигается на мотоциклах, скутерах, баги и т.д.

Их цель – как можно быстрее прорваться через линию фронта и заехать в тыл. Иногда даже 1-2-3 оккупанты пытаются пешком через поле дойти до линии соприкосновения. Потери их не останавливают, потому что они еще имеют ресурсы.

У врага много живой силы в ближних и дальних тылах. Силы обороны регулярно бьют там, где оккупанты накапливаются. Их уничтожают различными средствами. Но в целом у врага большое количество живой силы, боеприпасов и дронов,

– отметил Назаренко.

Добавим, бригада НГУ "Рубеж" объявила сбор на тяжелые бомберы "Баба Яга". Эти дроны могут поднимать боеприпасы со значительным количеством взрывчатки. Так удается выбивать вражеские минометы, полевые склады боеприпасов, блиндажи, накопления личного состава и т.д. Присоединяйтесь к сбору по ссылке на "банку" или же по QR-коду.