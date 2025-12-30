Пока Путин рассказывает выдумки: в "Ахиллесе" раскрыли, что на самом деле происходит в самых горячих точках
- Россия не смогла захватить Донбасс, несмотря на обещания Путина, а украинские силы успешно сдерживают врага на ключевых направлениях.
- Украинские войска демонстрируют высокую стойкость и способность переламывать ход боевых действий в свою пользу, несмотря на логистические трудности.
Россия не выполнила обещания захватить Донбасс до конца 2025 года, несмотря на заявления Путина об успехах на фронте. В то же время Силы обороны успешно сдерживают врага под Покровском, Купянском и Волчанском, проводя операции для выбивания противника с оккупированных позиций.
Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко объяснил 24 Каналу, что за время полномасштабной войны украинский народ и армия демонстрируют чрезвычайно высокую устойчивость.
Как украинские войска блокируют врага и меняют ход войны?
"Противник не смог полностью захватить даже Покровск. Возле Купянска Силам обороны удалось оттеснить врага на северных окраинах, блокировав его логистику и создали условия, чтобы враг не смог восстановить позиции", – отметил Федоренко.
Украинские войска способны не только к активной обороне, но и к операциям, которые переламывают ход боевых действий в свою пользу, в частности возле Волчанска, где идут сложные бои.
Несмотря на тяжелую логистику и другие проблемы, Силы обороны близки к полной стабилизации ситуации. Параллельно принимаются меры для выбивания противника с выгодных позиций и закрепления на них, чтобы не дать врагу накопить потенциал для прорыва обороны.
За четыре года Силы обороны и украинский народ демонстрируют чрезвычайно высокие результаты устойчивости, которых вряд ли кто-то другой мог бы достичь. Это обязательно войдет в мировые учебники истории, потому что сейчас на нашей земле разворачивается битва цивилизованного мира против диктатуры. Мы должны стоять – и у нас есть все шансы и возможности,
– подытожил Федоренко.
Что еще известно об успехах ВСУ на фронте?
- Украинские защитники в Гуляйполе перекрыли пути движения российских войск и проводят зачистку города. Возле Гуляйполя продолжаются ожесточенные бои: противник пытается проникнуть в город штурмовыми группами и осуществляет ежедневные атаки.
- Украина усиливает оборону на Донбассе и в Запорожской области, создавая комбинированные линии с противотанковыми рвами, которые эффективно задерживают врага, особенно при применении дронов.
- Сырский заявил, что ВСУ продолжат наступательные действия возле Купянска, уничтожая врага на подходах к городу.