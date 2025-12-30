Россия не выполнила обещания захватить Донбасс до конца 2025 года, несмотря на заявления Путина об успехах на фронте. В то же время Силы обороны успешно сдерживают врага под Покровском, Купянском и Волчанском, проводя операции для выбивания противника с оккупированных позиций.

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко объяснил 24 Каналу, что за время полномасштабной войны украинский народ и армия демонстрируют чрезвычайно высокую устойчивость.

Как украинские войска блокируют врага и меняют ход войны?

"Противник не смог полностью захватить даже Покровск. Возле Купянска Силам обороны удалось оттеснить врага на северных окраинах, блокировав его логистику и создали условия, чтобы враг не смог восстановить позиции", – отметил Федоренко.

Украинские войска способны не только к активной обороне, но и к операциям, которые переламывают ход боевых действий в свою пользу, в частности возле Волчанска, где идут сложные бои.

Несмотря на тяжелую логистику и другие проблемы, Силы обороны близки к полной стабилизации ситуации. Параллельно принимаются меры для выбивания противника с выгодных позиций и закрепления на них, чтобы не дать врагу накопить потенциал для прорыва обороны.

За четыре года Силы обороны и украинский народ демонстрируют чрезвычайно высокие результаты устойчивости, которых вряд ли кто-то другой мог бы достичь. Это обязательно войдет в мировые учебники истории, потому что сейчас на нашей земле разворачивается битва цивилизованного мира против диктатуры. Мы должны стоять – и у нас есть все шансы и возможности,

– подытожил Федоренко.

Что еще известно об успехах ВСУ на фронте?