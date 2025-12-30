Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко пояснив 24 Каналу, що за час повномасштабної війни український народ та армія демонструють надзвичайно високу стійкість.

Як українські війська блокують ворога та змінюють хід війни?

"Противник не зміг повністю захопити навіть Покровськ. Під Куп'янськом Силам оборони вдалося відтіснити ворога на північних околицях, блокувавши його логістику та створили умови, щоб ворог не зміг поновити позиції", – зазначив Федоренко.

Українські війська здатні не лише до активної оборони, а й до операцій, які переламують хід бойових дій на свою користь, зокрема під Вовчанськом, де йдуть складні бої.

Попри важку логістику та інші проблеми, Сили оборони близькі до повної стабілізації ситуації. Паралельно вживаються заходи для вибиття противника з вигідних позицій і закріплення на них, щоб не дати ворогу накопичити потенціал для прориву оборони.

За чотири роки Сили оборони та український народ демонструють надзвичайно високі результати стійкості, яких навряд чи хтось інший міг би досягти. Це обов'язково увійде у світові підручники історії, бо зараз на нашій землі розгортається битва цивілізованого світу проти диктатури. Ми маємо стояти – і в нас є всі шанси та можливості,

– підсумував Федоренко.

