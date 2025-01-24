Противник продолжает зачистку и уже фиксируется в центре Великой Новоселки, – DeepState

Российские войска продолжают продвигаться в Великой Новоселке. Противник уже фиксируется в центре города

Аналитики DeepState осматривают видео российских военных, их заявления о полном взятии города не соответствуют действительности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Какая ситуация в Великой Новоселке

Российские войска распространяют кадры из Великой Новоселки, манипулируя информацией о полном контроле над поселком. На самом деле это не соответствует действительности: враг достиг успеха только на восточных окраинах и занял небольшую часть центральных улиц, где были сняты их видео.

Также россияне усиливают давление с юга и со стороны Временки, активно применяя пехоту и технику.

Ситуация в районе поселка остается сложной. Можно предположить, что битва за Великую Новоселку приближается к завершению, констатируют аналитики.

Напомним, по данным DeepState, за минувшие сутки на Донецком направлении зафиксировано продвижение врага в поселке Великая Новоселка, а также у Дачного, Удачного и Новоелизаветовки. Также фиксируется продвижение оккупантов у Макеевки в Луганской области и у Табаевки и Западного на Харьковщине.