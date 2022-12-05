ВСУ зимой должны удержать инициативу в войне: в ISW указали, как именно и почему это очень важно

Россия потеряла инициативу в ведении войны еще летом после завершения наступления на Донбассе. Вместо этого ВСУ получили ее и с тех пор не перестают проводить успешные контрнаступательные действия, освобождая украинскую землю клочок за клочком.

В Институте изучения войны утверждают, что зимой Украина должна использовать погодные преимущества и продолжить активные боевые действия, чтобы враг не успел восстановиться. Почему это очень важно для хода войны, читайте дальше.

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Если Украина приостановит контрнаступление у россиян будет 3-4 месяца на полное восстановление

В сентябре ВСУ уволили Харьковскую область, в ноябре – Херсонскую. Серия последовательных украинских контрнаступательных операций в этих регионах демонстрирует чрезвычайное мастерство украинского оперативного планирования, говорят в ISW.

Погодные условия зимой предположительно установят временные рамки, в которые Украина сможет продолжить успешные наступательные действия. Это в свою очередь увеличит риски потери Украиной инициативы.

С приближением заморозков в конце декабря украинские защитники смогут воспользоваться климатическими изменениями в свою пользу. Дело в том, объясняют в Институте изучения войны, что зима – лучший сезон для механизированной войны, в то же время весна – самый плохой.

ВСУ, скорее всего, готовятся использовать замерзшую местность, чтобы продолжить свое контрнаступление. Однако если партнеры Украины не поддержат украинскую армию в активных наступательных операциях, то придется приостановить маневровую войну по меньшей мере до марта 2023 года, прогнозируют аналитики.

Такой курс действий, вероятно, преждевременно завершит нынешний импульс Украины и предоставит разрушенным российским силам ценную трех-четырехмесячную отсрочку для возобновления и подготовки к борьбе на лучших началах.

– объясняют в ISW.

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"Выстоять этой зимой – это отстоять все", – Зеленский