Наступает сильнее: Россия безуспешно пыталась прорвать оборону на нескольких направлениях

Интенсивность наступательных действий России на фронте возросла. Она пыталась прорвать украинскую оборону сразу на нескольких стратегических направлениях.

Об этом сообщил главком Александр Сырский. Он отметил, что Силы обороны ломают планы агрессора.

Смотрите также Россия начинает весеннее наступление, ВСУ сорвали штурм Лимана: как изменилась линия фронта за неделю

Что известно о сорванном наступлении России?

Интенсивность наступательных действий врага повышалась в течение четырех суток, с 17 по 20 марта.

По всей линии боевого соприкосновения продолжались ожесточенные бои. За эти дни было зафиксировано 619 штурмовых действий.

Враг в целом потерял более 6 090 военнослужащих убитыми и ранеными, тогда как в течение недели общие потери врага составили около 8710 человек убитыми и тяжелоранеными.

Также Силы обороны уничтожили много российской военной техники и вооружения.

Основной удар пришелся на Покровское и Александровское направления, где было 163 и 96 атак соответственно.

Не менее напряженной оставалась ситуация на Константиновском направлении. Там было 84 штурмовых действия оккупантов.

Кроме того, на Очеретинском, Лиманском и Купянском направлениях произошло всего более полутора сотен боестолкновений.

Несмотря на колоссальное давление и привлечение значительных резервов, российское командование не смогло выполнить поставленные задачи,

– отметил Сырский, добавив, что украинские защитники остановили наступление врага на нескольких направлениях.

На некоторых участках фронта бои высокой интенсивности еще продолжаются. Но россиянам приходится переходить к перегруппировке своих сил. Они делают ставку на ухудшение погоды, надеясь на снижение эффективности украинской аэроразведки.

