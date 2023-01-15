В разведке объяснили, о чем свидетельствует подготовка Путина к затяжной войне

План Владимира Путина по поводу быстрого захвата Украины провалился. После этого кремлевский диктатор решил сменить тактику и перейти к затяжной войне.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ГУР Андрей Юсов. По его словам, Путин планировал быструю войну Однако России не удалось захватить Украину.

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В интересах Украины быстро закончить войну

"Эта концепция так называемой "спецоперации", действительно грубого вторжения на территорию Украины, заключалась в следующем – Путин планировал, что это должно быть быстро. И все силы средства противника и вообще план так называемой "спецоперации" – это был план быстрой войны, захват Украины. Этого не произошло", – сказал Юсов.

Представитель ГУР заявил, что ранее Путин не планировал войну на истощение. Однако ситуация изменилась на фоне событий на фронте, в результате чего России нужно становиться на "военные рельсы".

Они мобилизуют все резервы и деньги. У них заоблачные военные бюджеты. Также мы скоро увидим другие меры экономического характера военной экономики на территории России. Безусловно, это то, к чему готовится Путин,

– отметил Юсов.

В то же время в Украине, как отметил представитель разведки, противоположная задача. "Именно 2023 год должен стать годом нашей победы, коренного изменения ситуации. Потому что ни Украине, ни всему цивилизованному миру эта долгая война не нужна", – заявил Юсов и добавил, что сейчас важно аккумулировать силы и ресурсы, чтобы завершить войну в этом году.

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