Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, враг продолжает атаковать многочисленные территории Украины.

Интересно Украину ждет "очень активная" фаза войны с Россией: что прогнозирует разведка

Какая ситуация с наращиванием сил врага

Олег Жданов пояснил, что в горячих точках фронта россияне подтягивают резервы.

Мы снабжаем им конвейер. Это конвейер смерти в том плане, что мы наносим им ущерб,

– подчеркнул он.

По его словам, оккупанты просто вынуждены перегруппироваться, пытаясь обеспечивать постоянное состояние атаки на украинские подразделения.

"Достичь хотя бы какого-либо успеха в продвижениях для них становится просто невозможным", – заметил он.

В частности, ВСУ удалось отразить атаки кафиров в районе населенных пунктов Новоселовское, Белогоровка Луганской области, Ямполевка, Красная Гора, Бахмут, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Угледар в Донецкой области.

Олег Жданов рассказал, какая ситуация на фронте: смотрите видео

Готовы ли россияне идти в наступление

В то же время, на Волынском, Северском и Слобожанском направлении ситуация без существенных изменений.

Наступательных группировок врага не зафиксировано,

– рассказал военный эксперт.

Жданов сообщил, что на полигонах в Беларуси начались командно-штабные учения, то есть тренировки штабов по управлению объединенной группировкой войск.

"Россия не оставляет надежду, что Лукашенко отдаст приказ о вхождении белорусских Вооруженных сил в войну на стороне России", - отметил он.

По данным украинской разведки, на территории Беларуси находятся уже около девяти тысяч военнослужащих.

По разным оценкам прибыло до четырех тысяч, то есть идет ротация,

– заметил Жданов.

Военный эксперт добавил, что около пяти тысяч оккупантов были переброшены в Донецкую область.

Есть ли изменения на фронте

Враг не останавливается и продолжает терроризировать населенные пункты вблизи государственных границ Украины постоянными обстрелами. Это приводит к потерям среди гражданского населения и разрушению частной собственности.

"Оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей на всю глубину, на которую достает российская артиллерия", – пояснил Олег Жданов.

Военный эксперт рассказал, что на Купянском и Лиманском направлении особых изменений нет.

Там продолжаются позиционные бои, противник подтягивает резервы и проводит перегруппировку,

– подчеркнул он.

По его мнению, в ближайшие дни ожидается возобновление наступательных действий с целью остановить продвижение украинских войск.

"Мы также проводим перегруппировку. Сейчас интенсивность боевых действий по этим двум направлениям немного снизилась", – сосредоточил внимание он.

По словам Жданова, на Бахмутском направлении противник захватил населённые пункты Сакко и Ванцетти. За них еще ведутся бои.

Также россияне атакуют из Клещиевки в сторону Ивановского.

Они рвутся в сторону Ивановского, чтобы перерезать трассу. Наши войска остановили их в четырех километрах у трассы,

– рассказал он.

Однако даже в такой ситуации снабжение войск гарнизона проходит без перебоев по всем нормам.

Ситуация на Донбассе: последние новости