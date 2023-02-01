Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, враг продолжает атаковать многочисленные территории Украины.
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Какая ситуация с наращиванием сил врага
Олег Жданов пояснил, что в горячих точках фронта россияне подтягивают резервы.
Мы снабжаем им конвейер. Это конвейер смерти в том плане, что мы наносим им ущерб,
– подчеркнул он.
По его словам, оккупанты просто вынуждены перегруппироваться, пытаясь обеспечивать постоянное состояние атаки на украинские подразделения.
"Достичь хотя бы какого-либо успеха в продвижениях для них становится просто невозможным", – заметил он.
В частности, ВСУ удалось отразить атаки кафиров в районе населенных пунктов Новоселовское, Белогоровка Луганской области, Ямполевка, Красная Гора, Бахмут, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Угледар в Донецкой области.
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Готовы ли россияне идти в наступление
В то же время, на Волынском, Северском и Слобожанском направлении ситуация без существенных изменений.
Наступательных группировок врага не зафиксировано,
– рассказал военный эксперт.
Жданов сообщил, что на полигонах в Беларуси начались командно-штабные учения, то есть тренировки штабов по управлению объединенной группировкой войск.
"Россия не оставляет надежду, что Лукашенко отдаст приказ о вхождении белорусских Вооруженных сил в войну на стороне России", - отметил он.
По данным украинской разведки, на территории Беларуси находятся уже около девяти тысяч военнослужащих.
По разным оценкам прибыло до четырех тысяч, то есть идет ротация,
– заметил Жданов.
Военный эксперт добавил, что около пяти тысяч оккупантов были переброшены в Донецкую область.
Есть ли изменения на фронте
Враг не останавливается и продолжает терроризировать населенные пункты вблизи государственных границ Украины постоянными обстрелами. Это приводит к потерям среди гражданского населения и разрушению частной собственности.
"Оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей на всю глубину, на которую достает российская артиллерия", – пояснил Олег Жданов.
Военный эксперт рассказал, что на Купянском и Лиманском направлении особых изменений нет.
Там продолжаются позиционные бои, противник подтягивает резервы и проводит перегруппировку,
– подчеркнул он.
По его мнению, в ближайшие дни ожидается возобновление наступательных действий с целью остановить продвижение украинских войск.
"Мы также проводим перегруппировку. Сейчас интенсивность боевых действий по этим двум направлениям немного снизилась", – сосредоточил внимание он.
По словам Жданова, на Бахмутском направлении противник захватил населённые пункты Сакко и Ванцетти. За них еще ведутся бои.
Также россияне атакуют из Клещиевки в сторону Ивановского.
Они рвутся в сторону Ивановского, чтобы перерезать трассу. Наши войска остановили их в четырех километрах у трассы,
– рассказал он.
Однако даже в такой ситуации снабжение войск гарнизона проходит без перебоев по всем нормам.
Ситуация на Донбассе: последние новости
- Российские оккупанты 31 января в очередной раз атаковали Бахмут. В результате артобстрела погибли 2 человека, в том числе ребенок.
- По сообщению Генштаба Украины оккупанты пытаются наступать на 4 направлениях фронта: Лиманском, Авдеевском, Бахмутском и близ Угледара.
- В американском Институте изучения войны подчеркивают, что россияне планируют новое наступление на Донбассе. Для этого оккупантам придется снизить количество своих сил на других направлениях.