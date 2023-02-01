Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, ворог продовжує атакувати численні території України.

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Яка ситуація із нарощуванням сил ворога

Олег Жданов пояснив, що наразі в найгарячіших точках фронту росіяни підтягують резерви.

Ми забезпечуємо їм конвеєр. Це конвеєр смерті в тому плані, що ми завдаємо їм збитків,

– наголосив він.

За його словами, окупанти просто вимушені перегрупуватися, намагаючись забезпечувати постійний стан атаки на українські підрозділи.

"Досягти хоча б якогось успіху у просуваннях для них стає просто неможливим", – зауважив він.

Зокрема, ЗСУ вдалося відбити атаки окупантів в районі населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області, Ямполівка, Красна Гора, Бахмут, Авдіївка, Водяне, Первомайське і Вугледар в Донецькій області.

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Чи готові росіяни йти у наступ

Водночас на Волинському, Сіверському і Слобожанському напрямку ситуація без суттєвих змін.

Наступальних групувань ворога не зафіксовано,

– розказав військовий експерт.

Жданов повідомив, що на полігонах у Білорусі почалися командно-штабні навчання, тобто тренування штабів із керування об’єднаним групуванням військ.

"Росія не полишає надії, що Лукашенко віддасть наказ про входження білоруських Збройних сил у війну на стороні Росії”, – зосередив увагу він.

За даними української розвідки, на території Білорусі знаходиться вже близько дев’яти тисяч військовослужбовців.

По різних оцінках прибуло до чотирьох тисяч, тобто іде ротація,

– зауважив Жданов.

Військовий експерт додав, що близько п’яти тисяч окупантів було перекинуто на Донецьку область.

Чи є зміни на фронті

Ворог не зупиняється і продовжує тероризувати населені пункти поблизу державних кордонів України постійними обстрілами. Це що призводить до втрат серед цивільного населення і руйнування приватної власності.

"Окупанти обстріляли райони населених пунктів Чернігівської, Сумської і Харківської областей на всю глибину, на яку дістає російська артилерія", – пояснив Олег Жданов.

Військовий експерт розказав, що на Куп’янському та Лиманському напрямку особливих змін немає.

Там продовжуються позиційні бої, противник підтягує резерви та проводить перегрупування,

– наголосив він.

На його думку, найближчими днями очікується відновлення наступальних дій з метою зупинити просування українських військ.

"Ми також проводимо перегрупування. Зараз інтенсивність бойових дій на цих двох напрямках трохи знизилася", – зосередив увагу він.

За словами Жданова, на Бахмутському напрямку противник захопив населені пункти Сакко і Ванцетті. За них ще точаться бої.

Також росіяни атакують із Кліщіївки в сторону Івановського.

Вони рвуться в бік Івановського для того, щоб перерізати трасу. Наші війська зупинили їх у чотирьох кілометрах біля траси,

– розказав він.

Проте навіть у такій ситуації постачання військ гарнізону проходить без перебоїв за всіма нормами.

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