Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, ворог продовжує атакувати численні території України.
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Яка ситуація із нарощуванням сил ворога
Олег Жданов пояснив, що наразі в найгарячіших точках фронту росіяни підтягують резерви.
Ми забезпечуємо їм конвеєр. Це конвеєр смерті в тому плані, що ми завдаємо їм збитків,
– наголосив він.
За його словами, окупанти просто вимушені перегрупуватися, намагаючись забезпечувати постійний стан атаки на українські підрозділи.
"Досягти хоча б якогось успіху у просуваннях для них стає просто неможливим", – зауважив він.
Зокрема, ЗСУ вдалося відбити атаки окупантів в районі населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області, Ямполівка, Красна Гора, Бахмут, Авдіївка, Водяне, Первомайське і Вугледар в Донецькій області.
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Чи готові росіяни йти у наступ
Водночас на Волинському, Сіверському і Слобожанському напрямку ситуація без суттєвих змін.
Наступальних групувань ворога не зафіксовано,
– розказав військовий експерт.
Жданов повідомив, що на полігонах у Білорусі почалися командно-штабні навчання, тобто тренування штабів із керування об’єднаним групуванням військ.
"Росія не полишає надії, що Лукашенко віддасть наказ про входження білоруських Збройних сил у війну на стороні Росії”, – зосередив увагу він.
За даними української розвідки, на території Білорусі знаходиться вже близько дев’яти тисяч військовослужбовців.
По різних оцінках прибуло до чотирьох тисяч, тобто іде ротація,
– зауважив Жданов.
Військовий експерт додав, що близько п’яти тисяч окупантів було перекинуто на Донецьку область.
Чи є зміни на фронті
Ворог не зупиняється і продовжує тероризувати населені пункти поблизу державних кордонів України постійними обстрілами. Це що призводить до втрат серед цивільного населення і руйнування приватної власності.
"Окупанти обстріляли райони населених пунктів Чернігівської, Сумської і Харківської областей на всю глибину, на яку дістає російська артилерія", – пояснив Олег Жданов.
Військовий експерт розказав, що на Куп’янському та Лиманському напрямку особливих змін немає.
Там продовжуються позиційні бої, противник підтягує резерви та проводить перегрупування,
– наголосив він.
На його думку, найближчими днями очікується відновлення наступальних дій з метою зупинити просування українських військ.
"Ми також проводимо перегрупування. Зараз інтенсивність бойових дій на цих двох напрямках трохи знизилася", – зосередив увагу він.
За словами Жданова, на Бахмутському напрямку противник захопив населені пункти Сакко і Ванцетті. За них ще точаться бої.
Також росіяни атакують із Кліщіївки в сторону Івановського.
Вони рвуться в бік Івановського для того, щоб перерізати трасу. Наші війська зупинили їх у чотирьох кілометрах біля траси,
– розказав він.
Проте навіть у такій ситуації постачання військ гарнізону проходить без перебоїв за всіма нормами.
Ситуація на Донеччині: останні новини
- Російські окупанти 31 січня вкотре атакували Бахмут. Внаслідок артобстрілу загинули 2 людини, зокрема дитина.
- За повідомленням Генштабу України окупанти намагаються наступати на 4 напрямках фронту: Лиманському, Авдіївському, Бахмутському та поблизу Вугледару.
- В американському Інституті вивчення війни наголошують, що росіяни планують новий наступ на Донбасі. Для цього окупантам доведеться зменшити кількість своїх сил на інших напрямках.