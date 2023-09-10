Никто из польских пограничников не пострадал. В пограничной службе рассказали, что произошло.
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Что произошло на белорусско-польской границе: подробности инцидента
Инцидент произошел вечером около 21:00 по польскому времени. Недалеко от населенного пункта Дубичи-Церковни (польская деревня возле Бреста) 7 человек в белорусской форме и балаклавах начали стрелять из рогаток в польских пограничников и слепить их специальными фонариками.
Неизвестные делали это с территории Беларуси,
– отметила польская пограничная служба.
По информации ведомства, на место происшествия сразу отправили спецмашину. Никто из польских пограничников во время нападения не пострадал.
Отметим, что это произошло на фоне сообщений о том, что режим Лукашенко якобы хочет перезапустить операцию "Прибой" по поводу провокаций на границе с Польшей, которую планировать воплотить еще в 2021 году.
Польша готовится к провокациям со стороны белорусской границы