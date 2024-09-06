Должны быть готовы, что Россия дожмет Беларусь: Демченко о ситуации на границе

Сейчас ситуация на границе с Беларусью неизменна, активности врага не фиксируют. Однако, ситуация может измениться, ведь Россия стремится втянуть Беларусь в полномасштабное вторжение масштабнее.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона 6 сентября, информирует 24 Канал.

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В частности, на вопрос, фиксируют ли в ГПСУ угрозу со стороны Беларуси на государственной границе по состоянию на сейчас, Демченко ответил, что информация о переброске войск – это лишь риторика Беларуси.

Беларусь нагнетает ситуацию, чтобы отвлекать внимание

"Это очередная риторика Беларуси. Неоднократно эта страна пыталась перебросить ответственность на нашу страну. Что это мы представляем угрозу, что это мы перебрасываем то оружие, то взрывчатку. И в этом контексте они постоянно проводят учения. Но, это нагнетание ситуации, отвлечение внимания от более важных моментов войны, которую развязала Россия", – заметил Демченко.

Зато спикер говорит, что за последний период ситуация на границе не изменилась. Силы обороны Украины – все подразделения и пограничной службы, и Нацгвардии – полностью контролируют линию границы.

Мы не фиксируем нестандартных ситуаций или провокации по линии границы пока. Несмотря на все, должны быть готовыми к любым сценариям, иметь сильные оборонительные позиции. Потому что если Россия таки дожмет Беларусь, а страна-террористка очень хочет, чтобы Беларусь более масштабно присоединилась к этой войне. То конечно, это направление будет еще более угрожающим,

– подчеркнул Демченко.

Силы обороны готовы

В этом контексте продолжается укрепление линии границы и возведение пограничных фортификационных сооружений. Спикер отметил, что это необходимо, чтобы наши защитники имели все возможности отражать атаку, которая потенциально существует с этого направления.

Однако, пока, как отметил Андрей Демченко, у границы не фиксируют ни перемещения техники, ни личного состава. А то информационное влияние, которое осуществляет Беларусь по перемещению своих подразделений, проходит вглубь территории Беларуси и за тем насколько ситуация может меняться – следит разведка.