Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону 6 вересня, інформує 24 Канал.

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Зокрема, на питання, чи фіксують у ДПСУ загрозу з боку Білорусі на державному кордоні станом на зараз, Демченко відповів, що інформація про перекидання військ – це лише риторика Білорусі.

Білорусь нагнітає ситуацію, аби відволікати увагу

"Це чергова риторика Білорусі. Неодноразово ця країна намагалась перекинути відповідальність на нашу країну. Що це ми ставновимо зарозу, що це ми перекидуємо то зброю, то вибухівку. І в цьому контексті вони постійно проводять навчання. Але, це нагнітання ситуації, відволікання уваги від більш важливих моментів війни, яку розв'язала Росія, – зауважив Демченко.

Натомість речник каже, що за останній період ситуація на кордоні не змінилась. Сили оборони України – всі підрозділи і прикордонники і Нацгвардії – повністю контролюють лінію кордону.

Ми не фіксуємо нестандартних ситуацій чи провокації по лінії кордону наразі. Попри все маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв, мати сильні оборонні позиції. Бо якщо Росія таки дотисне Білорусь, а країна-терористка дуже прагне, щоб Білорусь більш масштабно долучилась до цієї війни. То звісно, цей напрямок буде ще більш загрозливий,

– наголосив Демченко.

Сили оборони готові

У цьому контексті триває укріплення лінії кордону і зводення прикордонних фортифікаційних споруд. Речник зазначив, що це необхідно, щоб наші захисники мали всі можливості відбивати атаку, яка потенційно існує з цього напрямку.

Однак, наразі, як наголосив Андрій Демченко, біля кордону не фіксують ні переміщення техніки, ні особового складу. А той інформаційний вплив, який здійснює Білорусь щодо переміщення своїх підрозділів, проходить в глиб території Білорусі і за тим наскільки ситуація може змінюватись – стежить розвідка.