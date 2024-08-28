Оккупанты перебрасывают часть резервов в Белгородскую область: в ВСУ объяснили цели врага

Россияне перебрасывают свои резервы в Белгородскую область. В дальнейшем этих оккупантов могут применять в будущих штурмах.

Спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев в эфире телемарафона сообщил, что оккупанты завозят дополнительный личный состав из Ленинградской области в Белгородскую область. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что известно о планах России в Белгородской области

Саранцев рассказал, что военные будут сообщать по этому направлению отдельно. Однако есть информация, что россияне хотят использовать этих оккупантов для дальнейших штурмов.

У нас есть информация, что враг заводит дополнительный личный состав из Ленинградской области в Белгородскую область для того, чтобы задействовать этих военных в дальнейших штурмовых действиях. По каким направлениям – мы будем сообщать отдельно,

– сказал Саранцев.

Он также подтвердил, что россияне пополняют личный состав в Харьковской области. Враг проводит внутренние ротации и пополнения из резервов.

Напомним, что 17 августа представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что в пределах Белгородской области Россия уже держит определенное количество сил и средств. Держа те силы и средства, враг может в любой момент осуществить любые действия в отношении Украины.