Спікер оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев в ефірі телемарафону повідомив, що окупанти завозять додатковий особовий склад з Ленінградської області до Бєлгородської області. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про плани Росії у Бєлгородській області

Саранцев розповів, що військові повідомлятимуть за цим напрямком окремо. Однак є інформація, що росіяни хочуть використати цих окупантів для подальших штурмів.

У нас є інформація, що ворог заводить додатковий особовий склад з Ленінградської області до Бєлгородської області для того, щоб задіяти цих військових у подальших штурмових діях. За якими напрямками – ми повідомлятимемо окремо,

– сказав Саранцев.

Він також підтвердив, що росіяни поповнюють особовий склад у Харківській області. Ворог проводить внутрішні ротації й поповнення з резервів.

Нагадаємо, що 17 серпня речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що у межах Бєлгородської області Росія вже тримає певну кількість сил та засобів. Тримаючи ті сили й засоби, ворог може в будь-який момент здійснити будь-які дії щодо України.