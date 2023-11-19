В очередях на границе почти 3000 автомобилей – ГПСУ о забастовке польских перевозчиков
Польские перевозчики несколько недель блокируют украинские пункты пропуска. В ГНСУ рассказали о ситуации по состоянию на 19 ноября.
В эфире телемарафона спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, что движение грузовиков на украино-польском корне, к сожалению, до сих пор блокируется. Также образуются очереди и на других пунктах пропуска из-за того, что водители ищут объезд.
Смотрите также Парализовать все: поляки планируют перекрыть последний пункт на границе с Украиной
Заблокировано три направления
По словам Демченко, польские перевозчики находятся на подъездных путях к польским пунктам пропуска. В общем, есть три направления, где движение заблокировано. Речь идет о "Ягодине", "Раве-Русской" и "Краковце".
Он отметил, что польская сторона пропускает несколько грузовиков в час в обоих направлениях, но интенсивность движения низкая.
По состоянию на утро по этим трем направлениям мы имеем около 2900 грузовых средств, которые ожидают в очередях на территории Польши. По 1200 на пунктах пропуска "Ягодин" и "Краковец" и еще 500 автомобилей на "Рава-Русской",
– рассказал Демченко.
Очереди на других пунктах пропуска
Украинские перевозчики пытаются пересечь границу на других пунктах пропуска. Поэтому также образуются очереди и скопления.
Например, по словам спикера ГНСУ, на пункте пропуска "Шегини" на территории Польши находится около 1300 грузовиков, ожидающих возможности заехать в Украину. Около 400 автомобилей ожидают на пунктах пропуска "Гринов", "Устилуг" и "Смольница".
Границу со Словакией также угрожают перекрыть
- Союз автомобильных перевозчиков Словакии заявил о намерении присоединиться к забастовке польских перевозчиков. Они предупредили, что будут препятствовать украинским перевозчикам въезжать на свою территорию, если Еврокомиссия не вернет выдачу коммерческих разрешений на перевозку в пределах ЕС.
- Как подсчитала словацкая ассоциация транспортных компаний CESMAD Slovakia, за последние 1,5 года трафик украинских грузовиков вырос примерно на 600 – 800%.
- И несмотря на то, что такая тенденция связана с войной в Украине и блокадой украинских портов, словаки выразили обеспокоенность по поводу возможного усиления нарушений.