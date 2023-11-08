Тысяча грузовиков ждет пересечения, – в ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Польшей

Польские перевозчики заблокировали границу с Украиной. Ситуация на польской границе сейчас в целом непростая.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона рассказал, что движение через украинско-польскую границу затруднено. Осложнения стали фиксировать после 13 часов.

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Заблокировано три пункта пропуска

Сначала осложнения заметили в направлении пункта пропуска "Ягодин", а чуть позже в направлении пунктов "Краковец" и "Рава-Русская".

В целом полностью ограничено движение из Польши в Украину,

– подытожил Демченко.

По его словам, сначала польские перевозчики блокировали также и въезд в Польшу из Украины через "Ягодин". В то же время возможно движение грузовиков в направлении "Равы-Русской" и "Краковца", но сейчас они недоступны. Спикер ГПСУ отметил, что около 1000 грузовиков ожидают возможность пересечения границы на всех трех пунктах пропуска из Польши в Украину.

Прогноз неутешительный

Демченко предположил, что, вероятно, ситуация будет усугубляться, ведь польские перевозчики планируют длительную акцию. Как сообщали в Министерстве инфраструктуры, нет никаких официальных требований с польской стороны ни к одному представителю Украины, хотя наше государство инициировало встречу с поляками, чтобы как можно быстрее решать этот вопрос и возобновить движение через границу.

Движение есть, но незначительное

По словам спикера Госпогранслужбы, границу не блокируют для автобусов и легковушек границу не блокируют. Также пропускают гуманитарные грузы и топливо

Участники акций высказывают позицию, что, возможно, они будут пропускать 1 автомобиль в час в направлении Украины неважно, с какими грузами.

О блокировке границы сообщали ранее