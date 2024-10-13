Волчанск разрушен на 95%, – начальник штаба РДК

Весной Россия попыталась повторно наступать в Харьковской области, однако украинские военные их остановили. Однако пограничный город Волчанск все равно разрушен постоянными ударами.

Начальник штаба РДК Александр "Фортуна" рассказал о ситуации в зоне ответственности его бойцов. Он объяснил, что происходит в Волчанске.

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Россияне уничтожают окрестности

По словам бойца РДК, город разрушен на 95%, если мы говорим о многоквартирной застройке.

В то же время, если мы говорим о частном секторе, то он сохранился в той или иной степени, но на окраинах города россияне используют тактику уничтожения населенного пункта.

Они сами себе делают "медвежью услугу", ведь в разрушенном городе сложно организовать какие-то укрепления,

– объяснил Александр.

Ситуация на фронте остается непростой. На Купянском направлении за сутки произошло 23 атаки российских воинов. ВСУ отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Кучеровки, Колесниковки, Кругляковки, Мясожаровки, Степной Новоселовки, Песчаного, Вишневого и Лозовой.

Самая сложная ситуация – на Кураховском направлении. Там Вооруженные Силы Украины отбили 47 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Измайловки, Горняка, Кураховки, Желанного Второго, Цукурино, Новодмитровки, Новоселидовки, Георгиевки, Константиновки, Курахово, Звездного, Дальнего и Антоновки.