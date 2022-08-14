ВСУ уничтожают врага на Юге: оккупанты остались без опорных пунктов и кучи техники

Бойцы ВСУ продолжают наносить сокрушительные потери оккупантам. В частности, 13 августа на Юге они уничтожили кучу вражеской техники и опорные пункты россиян.

В оперативном командовании "Юг" рассказали, что ситуация в регионе остается сложной, но контролируемой ВСУ. Оккупанты продолжают вести боевые действия на занимаемом рубеже, предпочитая ракетно-артиллерийские обстрелы и авиационные удары.

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Оккупанты продолжают нести потери

Украинская армейская авиация 13 августа дважды ударила по опорным пунктам оккупантов в Баштанском районе. В свою очередь, бойцы ракетно-артиллерийских подразделений при выполнении огневых задач уничтожили:

15 оккупантов,

1 танк Т-72

4 единицы бронированной и автомобильной техники.

Кроме того, в Музыковке и Новой Каховке испепелили 2 склада вражеских боеприпасов. Окончательные потери врага сейчас устанавливают.

В то же время в Одесской области россияне продолжают осуществлять разведку и сбор информации как с помощью агентурных сетей, так и используя беспилотные летательные аппараты. Один из таких беспилотников уничтожили наши защитники. Он пытался разведать линию побережья с моря.

Точным выстрелом "Орлан-10" был из летательного аппарата модифицирован в подводный,

– отметили в ОК "Юг".

Защитники добавили, что в Черном море состав и положение вражеской корабельной группировки не изменились. 2 российских судна продолжают угрожать украинским городам 16 высокоточными ракетами типа "Калибр". Также на боевом дежурстве находится 1 большой десантный корабль.

Учитывая, что угроза ракетных ударов и артиллерийских обстрелов на направлении линии столкновения остается высокой, в оперативном командовании "Юг" призвали мирных жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги, а также не подвергаться опасности на побережье или в прибрежных водах.

Смотрите обращения представителя оперативного командования "Юг":

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