Оккупанты минуют побережье – боятся высадки десанта ВСУ: главное о ситуации на Юге

Оккупационные войска России 22 июля начали минировать побережье во временно захваченных южанах Украины. Это обусловлено тем, что они опасаются угрозы высадки десанта украинских сил.

В общей сложности в этой операционной зоне ситуация напряженная, но контролируемая нашими защитниками. Об этом сообщили в оперативной сводке за сутки командования "Юг".

Какие проблемы имеют оккупанты в Херсоне

В настоящее время во временно захваченном врагом Херсоне пытаются возобновить работу захваченных предприятий. Но, по данным нашей разведки, у оккупационных "властей" по состоянию на 22 июля нет достаточной поддержки. Поэтому пока не могут найти достаточное количество специалистов.

Для этого оккупанты даже "возобновили работу" в захваченном ими Центре занятости. В то же время, среди молодежи уже пытаются насаждать пророссийское мировоззрение. Для этого проводят мероприятия так называемого "военно-патриотического воспитания".

Одновременно, опасаясь высадки десанта, оккупационные войска минуют побережье,

– подытожили в ОК "Юг".

Враг атаковал авиацией и РСЗО

Пока российские войска не ведут активного наступления в южных областях. И все же, несмотря на продолжение оборонительных действий, они также наносят удары.

В частности, днем пара вражеских ударных вертолетов Ка-52 атаковала окрестности Андреевки. К счастью, ни один защитник в результате этого не погиб.

А во второй половине дня россияне совершили атаку реактивными системами залпового огня "Град". Всего выпустили 60 снарядов по селу Каневское в Запорожье. Все попадания были по открытой прибрежной местности и островам в реке Днепр. Потому потерь и разрушений нет.

Авиация ВСУ ударила по скоплениям врагов

Украинские пилоты штурмовой авиации и вертолетов в этот день традиционно продолжили уничтожать оккупантов. Они нанесли 4 удара по двум вражеским опорным пунктам в Херсонской области. Также ударили и по скоплению вражеской силы и техники Николаевской области.

Потери россиян на Юге за 22 июля: