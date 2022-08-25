ВСУ попали в 2 командных пункта врага и систему ПВО в Новой Каховке: отчет ОК "Юг" за сутки
Источник:оперативное командование "Юг"
По всей линии фронта продолжаются активные бои, в том числе на Юге. Защитники рассказали об атаках и потерях оккупантов 24 августа.
В оперативном командовании "Юг" отметили, что ситуация в регионе остается сложной и напряженной. Однако ее полностью контролируют защитники.
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Оккупанты атакуют позиции ВСУ и мирные города
Оккупанты продолжают вести боевые действия на рубеже обороны. За сутки 24 августа в составе и положении российских подразделений не произошло существенных изменений. Однако за день захватчики дважды пытались продвинуться в направлении ВСУ.
Диверсионно-разведывательная группа пыталась подойти к нашему наблюдательному пункту вблизи Благодатного. Вовремя была обнаружена и огненным отпором остановлена,
– отметили в ОК "Юг".
Оккупанты понесли потери и отступили. Также успеха не имела попытка штурма вражеского мотострелкового отделения в направлении Таврического. Захватчики отступили с потерями.
россияне, как всегда, пытались компенсировать отсутствие успехов на суше авиационными и ракетными ударами. ️В частности, они 6 раз атаковали позиции украинских защитников вертолетами и штурмовой авиацией. К счастью, атаки прошли без потерь.
Однако оккупанты также ударили ракетами воздушного базирования по железнодорожной станции на Днепропетровщине, в результате чего:
- произошел пожар в пассажирских вагонах,
- повреждения получили здания, электросети, автомобили,
- 22 человека погибли, а около 50 – получили ранения.
Сейчас информацию об этой атаке уточняют
Кроме этого, вечером оккупанты атаковали Николаев реактивными снарядами системы залпового огня "Смерч". Враг направил их в направлении порта. Человеческих потерь не было. Масштабы разрушений пока уточняют.
Смотрите обращение представителя оперативного командования "Юг":
Захватчики несут потери на Юге
За сутки украинская авиация нанесла 4 удара по позициям оккупантов в Бериславском районе, в том числе и по системам противовоздушной обороны в Новой Каховке. ️
В свою очередь ракетно-артиллерийские подразделения в очередной раз ударили по Каховскому мосту. Результаты попаданий пока уточняют. В то же время подтвержденные потери оккупантов составляют:
- 12 военных,
- 3 единицы бронированной автотехники,
- склад боеприпасов.
Также ВСУ поразили командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы 33-го мотострелкового полка и 7-й военной базы.
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️Одессит из фсб помогал россиянам
Правоохранители сообщили о подозрении жителю Одессы, который оправдывал полномасштабное военное вторжение россии в Украину и преступные действия оккупантов. В ходе следственных действий у него обнаружили и изъяли:
- внутренний и заграничный паспорта гражданина страны-террористки,
- пенсионное удостоверение майора фсб,
- российские банковские карты.
В настоящее время продолжаются следственные действия. Злоумышленник находится под стражей.
Еще одного агента россии задержали во время "охоты" за позициями украинских HIMARS в прифронтовых районах Николаевщины. Мужчину также поместили в СИЗО. Правоохранители начали расследование.
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В Черном море есть 4 российских корабля с "Калибрами"
В Черном море продолжается шторм, поэтому 12 кораблей и катеров вражеского российского флота базируются поближе к побережью временно оккупированного Крыма.
Однако 4 носителя "Калибров", в частности 1 подводный, держат наготове 28 высокоточных снарядов,
– отметили в ОК "Юг".
Поэтому защитники призвали украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, не приближаться к подозрительным предметам и немедленно сообщать о них соответствующим специалистам.
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