ВСУ попали в 2 командных пункта врага и систему ПВО в Новой Каховке: отчет ОК "Юг" за сутки

По всей линии фронта продолжаются активные бои, в том числе на Юге. Защитники рассказали об атаках и потерях оккупантов 24 августа.

В оперативном командовании "Юг" отметили, что ситуация в регионе остается сложной и напряженной. Однако ее полностью контролируют защитники.

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Оккупанты атакуют позиции ВСУ и мирные города

Оккупанты продолжают вести боевые действия на рубеже обороны. За сутки 24 августа в составе и положении российских подразделений не произошло существенных изменений. Однако за день захватчики дважды пытались продвинуться в направлении ВСУ.

Диверсионно-разведывательная группа пыталась подойти к нашему наблюдательному пункту вблизи Благодатного. Вовремя была обнаружена и огненным отпором остановлена,

– отметили в ОК "Юг".

Оккупанты понесли потери и отступили. Также успеха не имела попытка штурма вражеского мотострелкового отделения в направлении Таврического. Захватчики отступили с потерями.

россияне, как всегда, пытались компенсировать отсутствие успехов на суше авиационными и ракетными ударами. ️В частности, они 6 раз атаковали позиции украинских защитников вертолетами и штурмовой авиацией. К счастью, атаки прошли без потерь.

Однако оккупанты также ударили ракетами воздушного базирования по железнодорожной станции на Днепропетровщине, в результате чего:

произошел пожар в пассажирских вагонах,

повреждения получили здания, электросети, автомобили,

22 человека погибли, а около 50 – получили ранения.

Сейчас информацию об этой атаке уточняют

Кроме этого, вечером оккупанты атаковали Николаев реактивными снарядами системы залпового огня "Смерч". Враг направил их в направлении порта. Человеческих потерь не было. Масштабы разрушений пока уточняют.

Смотрите обращение представителя оперативного командования "Юг":

Захватчики несут потери на Юге

За сутки украинская авиация нанесла 4 удара по позициям оккупантов в Бериславском районе, в том числе и по системам противовоздушной обороны в Новой Каховке. ️

В свою очередь ракетно-артиллерийские подразделения в очередной раз ударили по Каховскому мосту. Результаты попаданий пока уточняют. В то же время подтвержденные потери оккупантов составляют:

12 военных,

3 единицы бронированной автотехники,

склад боеприпасов.

Также ВСУ поразили командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы 33-го мотострелкового полка и 7-й военной базы.

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️Одессит из фсб помогал россиянам

Правоохранители сообщили о подозрении жителю Одессы, который оправдывал полномасштабное военное вторжение россии в Украину и преступные действия оккупантов. В ходе следственных действий у него обнаружили и изъяли:

внутренний и заграничный паспорта гражданина страны-террористки,

пенсионное удостоверение майора фсб,

российские банковские карты.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Злоумышленник находится под стражей.

Еще одного агента россии задержали во время "охоты" за позициями украинских HIMARS в прифронтовых районах Николаевщины. Мужчину также поместили в СИЗО. Правоохранители начали расследование.

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В Черном море есть 4 российских корабля с "Калибрами"

В Черном море продолжается шторм, поэтому 12 кораблей и катеров вражеского российского флота базируются поближе к побережью временно оккупированного Крыма.

Однако 4 носителя "Калибров", в частности 1 подводный, держат наготове 28 высокоточных снарядов,

– отметили в ОК "Юг".

Поэтому защитники призвали украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, не приближаться к подозрительным предметам и немедленно сообщать о них соответствующим специалистам.

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