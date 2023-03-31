Погода и ВСУ практически сделали невозможным работу вражеских ВРГ на Херсонщине, - ОК "Юг"

Левый берег Хесонщины уже остается временно оккупированным. Россияне пытаются с помощью лодок, конфискованных у местного населения, переправляться на Правый берег.

Об этом 24 Каналу рассказала Наталья Гуменюк - спикер Оперативного командования "Юг". По ее словам, выполнить задуманное оккупантам все же не удается из-за ряда обстоятельств, которые играют на руку украинской стороны.

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Природа помогает сдерживать врага

Наталья Гуменюк убеждена, что сейчас "вылазки" враждебных ДРГ почти невозможны в первую очередь из-за погодных условий.

"Очень мощные штормовые предупреждения, ветер, колебания воды очень существенны, для того так называемого флота, который они пытаются создать, оттесняя местные легко моторные лодки и любые другие надводные плавсредства", – отметила она.

По ее мнению, также большое значение имеет сознание местного населения.

"То, что уже было подготовлено для направления ДРГ, нами было результативно уничтожено за прошедшие недели, а сейчас у них просто нет ни мощностей, ни погодных условий для того, чтобы как-то продвигаться", – рассказала она.

Гуменюк сообщила, что, конечно, россияне могут использовать надувные легко проворные или легко корпусные лодки. Впрочем, все их передвижения под пристальным контролем украинских защитников.

Также наше вооружение получает до россиян, поэтому враг все же боится предпринимать любые попытки.

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Украинцы несокрушимы

Наталья Гуменюк подчеркнула, что нередко оккупанты пытаются отобрать у людей лодки.

"Поскольку особенность Левого берега как раз в том заключается, что местное население очень часто без лодки как без рук", – объяснила она.

По ее словам, украинское население прекрасно понимает, какие планы у врага, поэтому часто самостоятельно уничтожает свои плавсредства, чтобы исключить любые действия оккупантов.

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