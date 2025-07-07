Атаки дронами "Молния" на южном фронте выросли почти на половину, – Волошин

Российские оккупанты на юге Украины резко увеличили количество атак дронами типа "Молния". Одновременно враг активизировал удары дронами-камикадзе "Шахед" и авиационными ракетами по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина для Укринформа. Российские войска нарастили количество атак на позиции Сил обороны Украины и гражданские города южных областей.

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Враг на Юге увеличил использование дронов "Молния" на 42%

Особенно резко – на 42% – выросло применение барражирующих боеприпасов типа "Молния".

По словам Владислава Волошина, за последнюю неделю враг также на 11% увеличил обстрелы позиций украинских войск, на 12% – атаки дронами-камикадзе и на 17% – обстрелы населенных пунктов. Ежедневно россияне запускают от 80 до 150 "Шахедов" по таким городам, как Одесса, Херсон, Запорожье, Николаев, Кривой Рог и другие.

Кроме того, возросло количество авиационных ударов: только за сутки россияне выпустили по Железнодорожному и Львову, что на Херсонщине, по 20 неуправляемых авиационных ракет. Волошин отметил, что дроны "Молния" особенно опасны из-за большой дальности полета, что позволяет им бить вглубь украинской обороны.