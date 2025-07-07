Про це розповідає 24 Канал з посиланням на коментар речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина для Укрінформу. Російські війська наростили кількість атак на позиції Сил оборони України та цивільні міста південних областей.

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Ворог на Півдні збільшив використання дронів "Молнія" на 42%

Особливо різко – на 42% – зросло застосування баражуючих боєприпасів типу "Молнія".

За словами Владислава Волошина, за останній тиждень ворог також на 11% збільшив обстріли позицій українських військ, на 12% – атаки дронами-камікадзе та на 17% – обстріли населених пунктів. Щодня росіяни запускають від 80 до 150 "Шахедів" по таких містах, як Одеса, Херсон, Запоріжжя, Миколаїв, Кривий Ріг та інші.

Крім того, зросла кількість авіаційних ударів: лише за добу росіяни випустили по Залізничному та Львовому, що на Херсонщині, по 20 некерованих авіаційних ракет. Волошин наголосив, що дрони "Молнія" особливо небезпечні через велику дальність польоту, що дозволяє їм бити вглиб української оборони.