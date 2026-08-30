Планируем взять под контроль определенный участок, – "Перун" раскрыл детали операции на Юге

Операция нового мультидоменного центра ВСУ "Фаланга" на юге Украины продолжается. В ней задействованы бойцы 1-го ОШП имени Дмитрия Коцюбайла и 475-го ОШП CODE 9.2.

Об этом 24 Каналу рассказал командир первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий Филатов "Перун". По его словам, к этому лету удалось провести в тестовом режиме операцию по блокированию логистики вокруг Токмака и Мелитополя.

Чего ожидать дальше?

По словам военного, с поступлением соответствующих средств военные будут планировать дальнейшие операции. Уже есть конкретные намерения.

В дальнейшем планируем с поступлением средств взять под контроль определенный участок. Это продлится, скорее всего, от месяца до полутора. Также мы рассчитываем существенно увеличить наши показатели по уничтожению вражеской техники. Недавно удалось поразить 340 единиц за неделю,

– сказал Перун.

Как Силы обороны уничтожают логистику врага на юге: смотрите видео 24 Канала

В таких операциях беспилотники играют основную роль. Они позволяют блокировать логистику врага на расстоянии 100, а местами и 150 километров от линии фронта. Также военные обеспечивают логистику пехотинцев с помощью тяжелых бомбардировщиков. Впрочем, впереди еще много работы.

"На мой взгляд, давление на логистические пути пока недостаточное. Оно больно бьет по противнику, но на сегодняшний день у нас недостаточно средств для полного контроля над отдельными участками. Мы уничтожили мосты, инженерные сооружения, переезды. Но пока этого недостаточно. Нужно в десятки раз увеличить огневое воздействие",

– подчеркнул военный.