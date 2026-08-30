Про це 24 Каналу розповів командир першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов "Перун". За його словами, станом на це літо вдалося провести у тестовому варіанті операцію з блокування логістики довкола Токмака та Мелітополя.

Чого очікувати далі?

За словами військового, з надходженням відповідних засобів військові плануватимуть подальші операції. Вже є конкретні наміри.

Надалі плануємо з надходженням засобів взяти під контроль певну ділянку. Це триватиме, найімовірніше, від місяця до півтора. Також ми розраховуємо суттєво збільшити наш результат зі знищення ворожої техніки. Нещодавно вдалося уразити 340 одиниць за тиждень,

– сказав Перун.

Як Сили оборони знищують логістику ворога на Півдні: дивіться відео 24 Каналу

В таких операціях безпілотники виконують основну роль. Вони дають змогу блокувати логістику ворога за 100, а подекуди й 150 кілометрів від лінії фронту. Також військові забезпечують логістику піхотинців за допомогою важких бомберів. Утім, попереду ще багато роботи.

"На мою думку, тиск на логістичні шляхи наразі недостатній. Він чутливий для противника, але на сьогодні у нас недостатньо засобів для повного контролю за певними ділянками. Ми знищили мости, інженерні споруди, переїзди. Але наразі цього недостатньо. Потрібно в десятки разів збільшити вогневий вплив",

– підкреслив військовий