"Сложная ситуация": россияне существенно активизировались на Харьковщине, – ОТГ "Харьков"

Россияне существенно активизировались на Южно-Слобожанском направлении в течение последней недели. Среднее количество штурмовых действий противника значительно возросло.

В частности, увеличилось давление возле Волчанска. Об этом в пятницу, 4 июля, в эфире телемарафона заявил представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин, передает 24 Канал.

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Какова ситуация на этом участке фронта

Спикер сообщил, что оперативная ситуация в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Харьков" остается сложной из-за существенной активизации российских войск на соответствующих участках.

В частности, в среду на Южно-слобожанском направлении было зафиксировано 25 штурмовых действий врага. Если сравнивать, например, то, что было там два месяца назад, тогда среднесуточные цифры составляли 5 – 7. То есть вы можете себе представить, как активизировались российские войска,

– рассказал он.

По его словам, штурмы не прекращаются возле города Волчанск и в селах поблизости. В основном россияне атакуют малыми пехотными группами, количеством от трех до десяти человек, прикрываясь дронами.

В то же время в самом городе украинские военные продолжают удерживать некоторый участок на северном берегу реки Волчья, на территории агрегатного завода. Враг более года пытается потеснить их за рубеж реки.

Впрочем, успехов россияне не достигли. Также напряженной остается ситуация в районе населенного пункта Двуречная. Там россияне продолжают перебрасывать свои пехотные подразделения на западный берег реки Оскол.

Кроме вышеупомянутого, ежедневно продолжаются штурмовые действия врага вблизи населенных пунктов Строевка, Тополя, Каменка, Фигулевка, Красное Первое. По его словам, враг пытался продвинуться к Петро-Ивановке.

"Из верховья Оскола россияне сплавляют вниз по течению деревянные бревна. В районе Двуречной есть остатки моста. Они прибиваются к остаткам этого моста. И россияне их подтягивают и создают некий мостик", – говорит спикер.

Павел Шамшин говорит, что таким образом российская пехота пытается переправляться на западный берег Оскола. В то же время Силы обороны в свою очередь делают "все возможное, чтобы такие переправы уничтожать".

К слову, ранее сообщалось, что россияне оккупировали населенный пункт Меловое в Харьковской области после непродолжительных штурмовых действий, а также заняла многочисленные лесополосы западнее и южнее села.

В DeepState объясняли, что подобные действия должны поддержать наступление войск противника на западном берегу реки Оскол. Аналитики предположили, что в ближайшие дни может произойти удар на Бологовку или Отрадное.