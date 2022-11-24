Киевщину укрепляют фортификационными сооружениями: вес одной 30 тонн

Украинские военные проводят работы по усилению оборонных возможностей Киевской области. В частности, устанавливается фортификационное оборудование.

Пока что строительство укреплений происходит на основных путях выдвижения врага. План действий разрабатывался с учетом опыта начала вторжения.

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Для чего предназначены укрепления

По информации Минобороны, на взводных и ротных опорных пунктах оборудуются места для укрытия и проживания личного состава. Кроме того, устанавливают долговременные огневые постройки для ведения оборонного боя.

Отмечается, что общий вес одного такого сооружения – около 30 тонн. Она состоит из нескольких частей, отлитых из специального армированного бетона.

В Киеве и области устанавливают фортификационные сооружения / Фото Минобороны Украины

Конструкция позволит нанести врагу эффективного огневого поражения. Более того, такие сооружения способствуют безопасности личного состава при выполнении боевых задач.

Вес одной такой конструкции – 30 тонн / Фото Минобороны Украины

Обстрел Киевщины 23 ноября: главное

Во время массированной ракетной атаки по Украине 23 ноября более половины вражеских снарядов летели именно на Киевскую область. После 14:00 стало известно, что в столице зафиксировано попадание. Враг попал в один из инфраструктурных объектов города, а также в жилой дом. Тогда сообщили о жертвах ракетного удара.

Впоследствии стало известно, что на Киев летела сразу 31 ракета оккупантов . Силам ПВО удалось сбить 21 снаряд. К сожалению, остальные 10 не только уничтожили инфраструктуру, но и унесли жизни и травмировали жителей Киева и области.

Мэр Виталий Кличко под вечер сообщил, что от рук врага 23 ноября в Киеве погибли три человека . Среди них – 17-летняя девушка, чью жизнь унесла российская ракета.

7 жизней унес враг ударом по многоэтажке в Вышгороде. Всего от этой атаки пострадали 35 человек. Среди них – шесть детей, самому маленькому из которых – всего 5 лет.

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