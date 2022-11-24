Киевщину укрепляют фортификационными сооружениями: вес одной 30 тонн
Источник:Минобороны Украины
Украинские военные проводят работы по усилению оборонных возможностей Киевской области. В частности, устанавливается фортификационное оборудование.
Пока что строительство укреплений происходит на основных путях выдвижения врага. План действий разрабатывался с учетом опыта начала вторжения.
Интересно Зимой из Киева могут вывезти часть людей: Кличко сказал, кого это касается
Для чего предназначены укрепления
По информации Минобороны, на взводных и ротных опорных пунктах оборудуются места для укрытия и проживания личного состава. Кроме того, устанавливают долговременные огневые постройки для ведения оборонного боя.
Отмечается, что общий вес одного такого сооружения – около 30 тонн. Она состоит из нескольких частей, отлитых из специального армированного бетона.
Конструкция позволит нанести врагу эффективного огневого поражения. Более того, такие сооружения способствуют безопасности личного состава при выполнении боевых задач.
Обстрел Киевщины 23 ноября: главное
- Во время массированной ракетной атаки по Украине 23 ноября более половины вражеских снарядов летели именно на Киевскую область. После 14:00 стало известно, что в столице зафиксировано попадание. Враг попал в один из инфраструктурных объектов города, а также в жилой дом. Тогда сообщили о жертвах ракетного удара.
- Впоследствии стало известно, что на Киев летела сразу 31 ракета оккупантов . Силам ПВО удалось сбить 21 снаряд. К сожалению, остальные 10 не только уничтожили инфраструктуру, но и унесли жизни и травмировали жителей Киева и области.
- Мэр Виталий Кличко под вечер сообщил, что от рук врага 23 ноября в Киеве погибли три человека . Среди них – 17-летняя девушка, чью жизнь унесла российская ракета.
- 7 жизней унес враг ударом по многоэтажке в Вышгороде. Всего от этой атаки пострадали 35 человек. Среди них – шесть детей, самому маленькому из которых – всего 5 лет.
Больше об этом – последствия удара по многоэтажке в Вышгороде: смотреть видео