Наразі будівництво укріплень відбувається на основних шляхах висування ворога. План дій розробляли з урахуванням досвіду початку вторгнення.

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Для чого призначені укріплення

За інформацією Міноборони, на взводних та ротних опорних пунктах обладнують місця для укриття та проживання особового складу. Крім того, встановлюють довготривалі вогневі споруди для ведення оборонного бою.

Зазначається, що загальна вага однієї такої споруди – близько 30 тонн. Вона складається з кількох елементів, відлитих зі спеціального армованого бетону.

У Києві та області встановлюють фортифікаційні споруди / Фото Міноборони України

Кконструкція дозволить нанести ворогу ефективного вогневого ураження. Ба більше, такі споруди сприяють безпеці особового складу під час виконання бойових завдань.

Вага однієї такої конструкції – 30 тонн / Фото Міноборони України

Обстріл Київщини 23 листопада: головне

Під час масованої ракетної атаки по Україні 23 листопада більш як половина ворожих снарядів летіла саме на Київщину. Після 14:00 стало відомо, що у столиці зафіксували влучання. Ворог поцілив в один з інфраструктурних об'єктів міста, а також у житловий будинок. Тоді повідомили про жертв ракетного удару.

Згодом стало відомо, що на Київ летіла відразу 31 ракета окупантів. Силам ППО вдалося збити 21 снаряд. На жаль, решта 10 не лише понищили інфраструктуру, а й забрали життя та травмували мешканців Києва й області.

Мер Віталій Кличко під вечір повідомив, що від рук ворога 23 листопада у Києві загинуло троє людей. Серед них – 17-річна дівчина, чиє життя забрала російська ракета.

7 життів забрав ворог ударом по багатоповерхівці у Вишгороді. Усього від цієї атаки постраждали 35 мешканців. Серед них – шестеро дітей, найменшій з яких – усього 5 років.

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