Россияне снова пытаются пролезть в Купянск по газовой трубе, – Трегубов

Оккупанты в последнее время усилили давление на Купянском направлении. Враг пытается искать нестандартные способы продвижения, но такие, которые ранее он уже использовал.

Об этом 24 Каналу рассказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, отметив, что оккупанты осуществляют попытки передвигаться по газовым трубам. По ним они уже пытались перемещаться, в частности в Суджи Курской области России.

Удалось ли врагу продвинуться по трубам?

Трегубов отметил, что на Купянщине россияне пробуют двигаться через Голубовку, расположенную к северу от Купянска. Раньше враг пытался добраться до города именно по газовой трубе.

"Противник пытается туда влезть по трубам. Он возобновил попытку передвигаться именно по ним. В основном россияне по трубам не пролазят, но очень активно пытаются", – объяснил он.

Поэтому, по словам представителя Группировки объединенных сил, в Купянске есть такая точка приложения напряжения.

Стоит знать. Недавно россияне попытались продвинуться на легкой технике по газовой трубе на Сумщине. Однако украинские силы остановили операцию врага, задав ему большие потери. Напомним, что ранее оккупанты использовали газовые трубы для штурмов, в частности на Ореховском направлении и в Курской области России.

Россияне уже пытались передвигаться по трубам, потеряв при этом большое количество личного состава. Украинским силам известна эта тактика врага, однако полностью уничтожить эти трубопроводы является очень трудной задачей.

При этом, по его словам, украинские военные продолжают накрывать оккупантов во время того, как они совершают попытки передвигаться по трубам.

У россиян, по данным нашей разведки, гибель их живой силы на выходе из трубы, когда она подходит непосредственно к нашим позициям, составляет 70%,

– подчеркнул Виктор Трегубов.

Однако разбить эти трубы очень сложно, по его словам, особенно, если труба пролегает в серой зоне или на территории, которую контролирует Россия.

Наносить удары по ней дронами или артиллерией возможно, но по какому-то одному сегменту, длиной примерно один метр. Однако дальше труба продолжается. Невозможно, как отметил он, как в компьютерной игре, нанести залпы вдоль всей длины трубы и полностью ее уничтожить.

Какова ситуация в Харьковской области?

На Купянщине россияне пытаются дойти до города Купянска, но их попытки заканчиваются провалом. Однако враг не оставляет попыток заявить о том, что он якобы взял город под свой контроль.

Также враг готовится к более масштабным штурмам в районе Купянска. Для этого он сосредотачивает силы и может их применить через несколько недель. Оккупанты возле города хотят создать логистическую базу.

В то же время украинские силы вернули под свой контроль участок между поселками Амбарное и Меловое в Харьковской области. На этом участке удалось оттеснить врага и вернуть украинскую территорию.